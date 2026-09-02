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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, μια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, μια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, επί της οδού Μυκηνών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Από το διαμέρισμα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Από το διαμέρισμα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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