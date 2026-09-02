Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, μια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Φωτιά ΕΚΑΒ Πυροσβεστική

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, μια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν  8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, μια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, επί της οδού Μυκηνών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Από το διαμέρισμα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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