Ο Τραμπ μετά την Google πιέζει και την Apple να αλλάξει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής» στους χάρτες της

Η Google έκανε την αλλαγή για τους χρήστες της στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, ενώ οι χρήστες στον Καναδά εξακολουθούν να βλέπουν τη λίμνη με το όνομα που είχε εδώ και... αιώνες





Ο Μπέργκαμ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι «ο πρόεδρος επικοινώνησε απευθείας με την Apple», προσθέτοντας: «Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να δούμε σύντομα αυτή την αλλαγή».







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Η μετονομασία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον Καναδά, όπου η εταιρεία ηλεκτρισμού Hydro One ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή, επειδή στον χάρτη της εμφανίστηκε η ονομασία «Λίμνη Αμερικής».









We are aware that Lake Ontario is being incorrectly labeled on our outage map. The issue originates from a third-party mapping service. We are working with our vendor to correct the issue as quickly as possible and restore the proper geographic reference. We regret the error and… — Hydro One (@HydroOne) August 30, 2026

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Χάρτες και άλλων υπηρεσιών του Οντάριο εμφανίστηκαν επίσης για λίγο να χρησιμοποιούν την ονομασία «Λίμνη Αμερικής», μεταξύ άλλων της Hydro Ottawa και του Liquor Board of Ontario.



Ο Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιδιώκει να αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής», μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ.



Το διάταγμα καλεί τον Μπέργκαμ να «λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα» για τη μετονομασία της λίμνης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του Geographic Names Information System (GNIS), της επίσημης βάσης δεδομένων χαρτών της αμερικανικής κυβέρνησης.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Apple να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής» στους χάρτες της, προκειμένου να συμμορφωθεί με εκτελεστικό διάταγμα που αλλάζει την ονομασία της λίμνης, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ Ο Μπέργκαμ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι «ο πρόεδρος επικοινώνησε απευθείας με την Apple», προσθέτοντας: «Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να δούμε σύντομα αυτή την αλλαγή».Η Google έκανε την αλλαγή για τους χρήστες της στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, ενώ οι χρήστες στον Καναδά εξακολουθούν να βλέπουν τη λίμνη ως Λίμνη Οντάριο. Η λίμνη συνορεύει με την καναδική επαρχία του Οντάριο και την πολιτεία της Νέας Υόρκης.Το BBC επικοινώνησε με την Apple για να ζητήσει σχόλιο.Η μετονομασία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον Καναδά, όπου η εταιρεία ηλεκτρισμού Hydro One ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή, επειδή στον χάρτη της εμφανίστηκε η ονομασία «Λίμνη Αμερικής».Η Hydro One, εταιρεία κοινής ωφέλειας με έδρα το Τορόντο, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι η ονομασία εμφανίστηκε λόγω της χρήσης μιας υπηρεσίας χαρτογράφησης τρίτου παρόχου.«Εργαζόμαστε με τον προμηθευτή μας για να διορθώσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό και να αποκαταστήσουμε τη σωστή γεωγραφική ονομασία», ανέφερε η εταιρεία. «Λυπούμαστε για το λάθος και ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση προκάλεσε».Χάρτες και άλλων υπηρεσιών του Οντάριο εμφανίστηκαν επίσης για λίγο να χρησιμοποιούν την ονομασία «Λίμνη Αμερικής», μεταξύ άλλων της Hydro Ottawa και του Liquor Board of Ontario.Ο Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιδιώκει να αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής», μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ.Το διάταγμα καλεί τον Μπέργκαμ να «λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα» για τη μετονομασία της λίμνης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του Geographic Names Information System (GNIS), της επίσημης βάσης δεδομένων χαρτών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Google δήλωσε το Σάββατο ότι οι χάρτες της θα εμφανίζουν την ονομασία «Λίμνη Αμερικής» για τους χρήστες στις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμορφωθούν με το GNIS.



Πρόσθεσε ότι οι χρήστες στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν την ονομασία «Λίμνη Οντάριο». Στον υπόλοιπο κόσμο, η ονομασία θα εμφανίζεται ως: «Λίμνη Οντάριο (Λίμνη Αμερικής)».



Πάντως, δεν αλλάζουν όλοι οι πάροχοι χαρτών την ονομασία. Η MapQuest, αμερικανική δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία χαρτών που ξεκίνησε το 1996, δήλωσε σε σύντομη ανάρτηση στο Facebook: «Δεν πρόκειται να την αλλάξουμε».



Η πλατφόρμα παρουσίασε επίσης ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να δίνουν στη λίμνη όποια ονομασία επιθυμούν και να μοιράζονται τις δημιουργίες τους.



Μετά την ανακοίνωσή της ότι δεν θα αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο, η MapQuest ανέβηκε στην κορυφή των δωρεάν εφαρμογών με τις περισσότερες λήψεις στο Apple App Store στον Καναδά, το πρωί της Δευτέρας.



Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, τοποθέτησε το Σάββατο μια μεγάλη πινακίδα στην όχθη της λίμνης, η οποία έγραφε «Lake Ontario Now and Always» («Λίμνη Οντάριο τώρα και για πάντα») στα αγγλικά και στα γαλλικά, τις δύο επίσημες γλώσσες του Καναδά.



«Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλεί Λίμνη της Αμερικής», δήλωσε ο Φορντ στον Αμερικανό παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλος την Κυριακή. «Ονομάζεται Λίμνη Οντάριο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και θα συνεχίσει να ονομάζεται Λίμνη Οντάριο».



Οι ονομασίες τεσσάρων από τις Μεγάλες Λίμνες —Οντάριο, Χιούρον, Μίσιγκαν και Έρι— προέρχονται από λέξεις αυτόχθονων λαών.