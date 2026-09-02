Τσεχία: Εκταφή των λειψάνων του πρώην υπουργού Γιαν Μάζαρικ για να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του το 1948

Η σορός του εντοπίστηκε στις 10 Μαρτίου 1948, κάτω από το παράθυρο του επίσημου διαμερίσματός του στην Πράγα - Οι αρχές εκείνη την εποχή απέδωσαν τον θάνατό του σε αυτοκτονία, αλλά επί δεκαετίες συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες