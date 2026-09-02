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Τσεχία: Εκταφή των λειψάνων του πρώην υπουργού Γιαν Μάζαρικ για να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του το 1948
Τσεχία: Εκταφή των λειψάνων του πρώην υπουργού Γιαν Μάζαρικ για να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του το 1948
Η σορός του εντοπίστηκε στις 10 Μαρτίου 1948, κάτω από το παράθυρο του επίσημου διαμερίσματός του στην Πράγα - Οι αρχές εκείνη την εποχή απέδωσαν τον θάνατό του σε αυτοκτονία, αλλά επί δεκαετίες συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες
Η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε την εκταφή των λειψάνων του Γιαν Μάζαρικ, του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τσεχοσλοβακίας, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Δύσης και πέθανε υπό ύποπτες συνθήκες λίγο μετά το πραξικόπημα του 1948 στη χώρα και την ανάληψη της εξουσίας από τους κομμουνιστές.
Η σορός του Μάζαρικ εντοπίστηκε στις 10 Μαρτίου 1948, κάτω από το παράθυρο του επίσημου διαμερίσματός του στην Πράγα.
Οι αρχές εκείνη την εποχή απέδωσαν τον θάνατό του σε αυτοκτονία, αλλά επί δεκαετίες συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες για τα αίτια θανάτου.
Το Γραφείο για την τεκμηρίωση και την έρευνα των εγκλημάτων του κομμουνισμού, μια εξειδικευμένη μονάδα της τσεχικής αστυνομίας, διερευνά από πέρυσι την υπόθεση, εξετάζοντας το σενάριο της πιθανής δολοφονίας.
Ο εκπρόσωπος του Γραφείου, ο Γιάκουμπ Βίντσαλεκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα προσπαθήσουν να εξετάσουν «το συντομότερο δυνατό» τα λείψανα, τα οποία είχαν ταφεί σε ένα νεκροταφείο δυτικά της Πράγας,
Η ανακάλυψη νέων διπλωματικών και μυστικών εγγράφων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία δίνει ελπίδα για πρόοδο στην έρευνα, η οποία έχει ανοίξει ξανά πολλές φορές μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, η οποία οδήγησε στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος τέσσερα χρόνια πριν η Τσεχοσλοβακία διαλυθεί ειρηνικά και διαχωριστεί στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.
Ο Γιαν Μάζαρικ ήταν γιος του πρώτου προέδρου της Τσεχοσλοβακίας, Τόμας Μάζαρικ.
Είχε υπηρετήσει ως υπουργός Εξωτερικών στην εξόριστη τσεχοσλοβακική κυβέρνηση στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και διατήρησε αυτή τη θέση και μετά τον πόλεμο.
Αρνήθηκε να συμμετάσχει στις μαζικές παραιτήσεις μη κομμουνιστών υπουργών που άνοιξαν το δρόμο για την κυβέρνηση που υποστηρίχθηκε από τη Μόσχα τον Φεβρουάριο του 1948.
Η σορός του Μάζαρικ εντοπίστηκε στις 10 Μαρτίου 1948, κάτω από το παράθυρο του επίσημου διαμερίσματός του στην Πράγα.
Οι αρχές εκείνη την εποχή απέδωσαν τον θάνατό του σε αυτοκτονία, αλλά επί δεκαετίες συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες για τα αίτια θανάτου.
Tsjechische oud-minister wordt 78 jaar na zijn mysterieuze dood opgegraven https://t.co/yKCPwhmNoh— NU.nl (@NUnl) September 2, 2026
Το Γραφείο για την τεκμηρίωση και την έρευνα των εγκλημάτων του κομμουνισμού, μια εξειδικευμένη μονάδα της τσεχικής αστυνομίας, διερευνά από πέρυσι την υπόθεση, εξετάζοντας το σενάριο της πιθανής δολοφονίας.
Ο εκπρόσωπος του Γραφείου, ο Γιάκουμπ Βίντσαλεκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα προσπαθήσουν να εξετάσουν «το συντομότερο δυνατό» τα λείψανα, τα οποία είχαν ταφεί σε ένα νεκροταφείο δυτικά της Πράγας,
Η ανακάλυψη νέων διπλωματικών και μυστικών εγγράφων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία δίνει ελπίδα για πρόοδο στην έρευνα, η οποία έχει ανοίξει ξανά πολλές φορές μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, η οποία οδήγησε στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος τέσσερα χρόνια πριν η Τσεχοσλοβακία διαλυθεί ειρηνικά και διαχωριστεί στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.
Ο Γιαν Μάζαρικ ήταν γιος του πρώτου προέδρου της Τσεχοσλοβακίας, Τόμας Μάζαρικ.
Είχε υπηρετήσει ως υπουργός Εξωτερικών στην εξόριστη τσεχοσλοβακική κυβέρνηση στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και διατήρησε αυτή τη θέση και μετά τον πόλεμο.
Αρνήθηκε να συμμετάσχει στις μαζικές παραιτήσεις μη κομμουνιστών υπουργών που άνοιξαν το δρόμο για την κυβέρνηση που υποστηρίχθηκε από τη Μόσχα τον Φεβρουάριο του 1948.
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