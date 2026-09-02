Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για το ρωσικό drone με εκρηκτικά στη Λειψία, ο συντονιστής και τα ευρήματα DNA

Πρόκειται για έναν άνδρα ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν υπήκοο Λευκορωσίας, γνωστό ήδη στις Αρχές, ο οποίος διαθέτει ρωσικό διαβατήριο - Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για «χαμηλού επιπέδου πράκτορες»





Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung, του NDR και του WDR, πρόκειται για έναν άνδρα ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν υπήκοο Λευκορωσίας, γνωστό ήδη στις Αρχές, ο οποίος διαθέτει ρωσικό διαβατήριο. Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι δύο άνδρες συνδέονται με την επίθεση με drones, κατά την οποία το αεροδρόμιο της Λειψίας φαίνεται πως απέφυγε την τελευταία στιγμή ένα σοβαρό περιστατικό.







Ο Ντόμπριντ υποστήριξε ότι τα χαρακτηριστικά της επίθεσης παραπέμπουν σε «γνωστό μοτίβο υβριδικών ρωσικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη».



Οι μέχρι στιγμής έρευνες των γερμανικών Αρχών δείχνουν ότι πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας βρίσκονταν πρόσωπα που φέρεται να έδρασαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών, δήλωσε ο Ντόμπριντ.



«χαμηλού επιπέδου πράκτορες» και ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Ρωσία φέρει την ευθύνη για την επίθεση της 4ης Αυγούστου. Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, τα ονόματα των υπόπτων ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που οδηγούν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Όπως σημείωσε, οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και απαιτείται ιδιαίτερα αυστηρή προστασία των πληροφοριών. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά, ενώ η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία φέρεται να διερευνά δύο συγκεκριμένους υπόπτους.



Ρωσικής καταγωγής ο φερόμενος συντονιστής της επίθεσης, DNA οδήγησε στον Λευκορώσο ύποπτο Σύμφωνα με πληροφορίες τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές θεωρούν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον άνθρωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό και την καθοδήγηση της επιχείρησης. Πρόκειται για έναν άνδρα ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο, ο οποίος φέρεται να διατηρεί επαφές με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.



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Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται ότι έπαιξαν και ευρήματα DNA που εντοπίστηκαν στον χώρο και οδήγησαν στον δεύτερο ύποπτο. Γενετικό υλικό βρέθηκε σε ένα από τα drones, στο εσωτερικό μεταλλικού δοχείου που περιείχε εκρηκτικά, καθώς και σε κεραία που είχε τοποθετηθεί σε δέντρο κοντά στο αεροδρόμιο.



Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κεραία πιθανότατα είχε χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των σημάτων κινητής τηλεφωνίας μέσω των οποίων ελέγχονταν τα drones. Η σύγκριση των γενετικών ευρημάτων με ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων οδήγησε σε αντιστοιχίες στη Λιθουανία και τη Φινλανδία.



Οι Αρχές οδηγήθηκαν έτσι στον άνδρα από τη Λευκορωσία, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και άλλων χωρών για διαφορετικά αδικήματα. Ο συγκεκριμένος άνδρας διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο, ενώ οι ερευνητές έχουν καταφέρει να ανασυνθέσουν τις κινήσεις εισόδου και εξόδου του από τη Γερμανία.



Δύο άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί από τις γερμανικές Αρχές ως ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, η οποία φέρεται να είχε ως στόχο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος.Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung, του NDR και του WDR, πρόκειται για έναν άνδρα ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν υπήκοο Λευκορωσίας, γνωστό ήδη στις Αρχές, ο οποίος διαθέτει ρωσικό διαβατήριο. Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι δύο άνδρες συνδέονται με την επίθεση με drones, κατά την οποία το αεροδρόμιο της Λειψίας φαίνεται πως απέφυγε την τελευταία στιγμή ένα σοβαρό περιστατικό.Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης, περιέγραψε την απόπειρα ως επιχείρηση που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με επαγγελματισμό, «υψηλό βαθμό τεχνικής εξειδίκευσης και σημαντική οργανωτική προετοιμασία».Ο Ντόμπριντ υποστήριξε ότι τα χαρακτηριστικά της επίθεσης παραπέμπουν σε «γνωστό μοτίβο υβριδικών ρωσικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη».Οι μέχρι στιγμής έρευνες των γερμανικών Αρχών δείχνουν ότι πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας βρίσκονταν πρόσωπα που φέρεται να έδρασαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών, δήλωσε ο Ντόμπριντ.Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο γιακαι ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Ρωσία φέρει την ευθύνη για την επίθεση της 4ης Αυγούστου. Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, τα ονόματα των υπόπτων ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που οδηγούν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.Όπως σημείωσε, οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και απαιτείται ιδιαίτερα αυστηρή προστασία των πληροφοριών. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά, ενώ η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία φέρεται να διερευνά δύο συγκεκριμένους υπόπτους.Σύμφωνα με πληροφορίες τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές θεωρούν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον άνθρωπο που είχε αναλάβειτης επιχείρησης. Πρόκειται για έναν άνδρα ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο, ο οποίος φέρεται να διατηρεί επαφές με τιςΟ ύποπτος φέρεται να εισήλθε στη Γερμανία στα τέλη Ιουλίου μέσω του αεροδρομίου BER του Βερολίνου και στη συνέχεια να κατευθύνθηκε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο προς τη Λειψία. Δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη επίθεση με drones εγκατέλειψε τη χώρα, και πάλι αεροπορικώς μέσω του ίδιου αεροδρομίου.Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται ότι έπαιξαν καιπου εντοπίστηκαν στον χώρο και οδήγησαν στον δεύτερο ύποπτο. Γενετικό υλικό βρέθηκε σε ένα από τα drones, στο εσωτερικό μεταλλικού δοχείου που περιείχε εκρηκτικά, καθώς και σε κεραία που είχε τοποθετηθεί σε δέντρο κοντά στο αεροδρόμιο.Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κεραία πιθανότατα είχε χρησιμοποιηθεί για τηντηλεφωνίας μέσω των οποίων ελέγχονταν τα drones. Η σύγκριση των γενετικών ευρημάτων με ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων οδήγησε σε αντιστοιχίες στη Λιθουανία και τη Φινλανδία.Οι Αρχές οδηγήθηκαν έτσι στον άνδρα από τη Λευκορωσία, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και άλλων χωρών για διαφορετικά αδικήματα. Ο συγκεκριμένος άνδρας διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο, ενώ οι ερευνητές έχουν καταφέρει να ανασυνθέσουν τις κινήσεις εισόδου και εξόδου του από τη Γερμανία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε εισέλθει στη χώρα με ιταλική τουριστική βίζα, η οποία είχε εκδοθεί στα τέλη Απριλίου από ιταλική διπλωματική αποστολή στο Μινσκ.



Παρά την πρόοδο των ερευνών, οι γερμανικές Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς το αν θα καταστεί δυνατό οι ύποπτοι να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.



Η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο χαρακτήρισε το περιστατικό μια «βιαστικά σκηνοθετημένη πρόκληση» και εξέφρασε «ανησυχία για ένα νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία».