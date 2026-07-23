Οργή στην Ιταλία για πόνυ που ταξίδεψε στριμωγμένο στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου σε φέρι μποτ, δείτε βίντεο

Το ζώο φέρεται να παρέμεινε εγκλωβισμένο για περίπου μία ώρα μέσα σε ένα μικρό Citroën C1, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών





Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουλίου, όταν μια τουρίστρια από την Ελβετία αντίκρισε το ζώο εγκλωβισμένο στο πίσω μέρος ενός μιρκού κόκκινου μάρκας Citroën C1, μέσα στο γκαράζ πλοίου της γραμμής.







Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων Ενρίκο Ρίτσι διαβίβασε το υλικό στον βουλευτή Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι και προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές του Ποτσουόλι, ζητώντας από τις Αρχές να διερευνηθούν οι ευθύνες του ιδιοκτήτη του ζώου, αλλά και όσων επέτρεψαν την επιβίβαση του οχήματος χωρίς να παρέμβουν.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το







Το γεγονός ότι το πλοίο αναχώρησε κανονικά, παρά την παρουσία του ζώου σε αυτές τις συνθήκες, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου κατά την επιβίβαση.



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«Πώς είναι δυνατόν κανείς να μην σταμάτησε το όχημα πριν επιβιβαστεί; Πώς είναι δυνατόν να μην θεωρήθηκε απαραίτητο να ενημερωθούν οι Καραμπινιέροι;», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.



Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν και η αντίδραση του βουλευτή Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρή πράξη κακομεταχείρισης ενός ζωντανού οργανισμού».



Ο Ιταλός πολιτικός κατηγόρησε όσους γνώριζαν για την κατάσταση αλλά δεν παρενέβησαν, υποστηρίζοντας ότι το ταξίδι συνεχίστηκε «σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», ενώ το ζώο παρέμενε εγκλωβισμένο σε ακατάλληλες συνθήκες.



Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η εικόνα ενός πόνυ κλεισμένου στο πορτμπαγκάζ ενός μικρού αυτοκινήτου μάρκας Citroën, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας μετακίνησης από το Ποτσουόλι προς την Ίσκια με φέρι μποτ.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουλίου, όταν μια τουρίστρια από την Ελβετία αντίκρισε το ζώο εγκλωβισμένο στο πίσω μέρος ενός μιρκού κόκκινου μάρκας Citroën C1, μέσα στο γκαράζ πλοίου της γραμμής.Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες, το πόνυ βρισκόταν σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, με το κεφάλι σκυμμένο λόγω της χαμηλής οροφής του αυτοκινήτου και το σώμα του ήταν πιεσμένο στο εσωτερικό του οχήματος. Οι συνθήκες έγιναν ακόμη πιο δύσκολες για το όμορφο ζώο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου.Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων Ενρίκο Ρίτσι διαβίβασε το υλικό στον βουλευτή Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι και προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές του Ποτσουόλι, ζητώντας από τις Αρχές να διερευνηθούν οι ευθύνες του ιδιοκτήτη του ζώου, αλλά και όσων επέτρεψαν την επιβίβαση του οχήματος χωρίς να παρέμβουν.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πόνυ παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο διήρκεσε περίπου μία ώρα, μέχρι την άφιξη στην Ίσκια. Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ενημέρωσε το προσωπικό του πλοίου για την παρουσία του ζώου, ωστόσο –όπως υποστηρίζει– οι εργαζόμενοι φέρεται να γνώριζαν ήδη την κατάσταση.Το γεγονός ότι το πλοίο αναχώρησε κανονικά, παρά την παρουσία του ζώου σε αυτές τις συνθήκες, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου κατά την επιβίβαση.Ο Ενρίκο Ρίτσι διερωτήθηκε δημόσια πώς ήταν δυνατόν να μην αντιληφθεί κανείς την παρουσία ενός πόνυ μέσα σε ένα τόσο μικρό όχημα και γιατί δεν κλήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές πριν από την αναχώρηση του πλοίου.«Πώς είναι δυνατόν κανείς να μην σταμάτησε το όχημα πριν επιβιβαστεί; Πώς είναι δυνατόν να μην θεωρήθηκε απαραίτητο να ενημερωθούν οι Καραμπινιέροι;», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν και η αντίδραση του βουλευτή Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρή πράξη κακομεταχείρισης ενός ζωντανού οργανισμού».Ο Ιταλός πολιτικός κατηγόρησε όσους γνώριζαν για την κατάσταση αλλά δεν παρενέβησαν, υποστηρίζοντας ότι το ταξίδι συνεχίστηκε «σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», ενώ το ζώο παρέμενε εγκλωβισμένο σε ακατάλληλες συνθήκες.

Ο Μπορέλι ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει την καταγγελία του Ρίτσι ενώπιον κάθε αρμόδιου φορέα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Παράλληλα, ζήτησε να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του πόνυ και να εξεταστεί η αφαίρεση του ζώου, «για τη διασφάλιση της προστασίας και της ευημερίας του».



Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την οργή τους για τη μεταχείριση του ζώου και να ζητούν αυστηρές κυρώσεις.