Γιώργος Λιβάνης: Ο Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου, έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο
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Γιώργος Λιβάνης Στέλιος Καζαντζίδης Πατέρας

Γιώργος Λιβάνης: Ο Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου, έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο

Θυμάμαι να ακούω Στέλιο Καζαντζίδη από μωρό, είπε ο τραγουδιστής

Γιώργος Λιβάνης: Ο Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου, έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο
Ιωάννα Μαρίνου
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Τη βαθιά επίδραση που έχει ο Στέλιος Καζαντζίδης στη ζωή του, περιέγραψε ο Γιώργος Λιβάνης, δηλώνοντας ότι μεγάλωσε με τα τραγούδια του και πως τον θεωρεί σημείο αναφοράς, μαζί με τον πατέρα του.

Ο Γιώργος Λιβάνης παραχώρησε συνέντευξη την Παρασκευή 24 Ιουλίου στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την ιδιαίτερη θέση που έχει ο αείμνηστος τραγουδιστής στη ζωή του, εξηγώντας ότι μεγάλωσε ακούγοντας τα κομμάτια του από πολύ μικρή ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης είπε: «Ο Στέλιος Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου. Τον άκουγα από πάρα πολύ μικρός. Δεν το θεωρώ λίγο αυτό που θα σου πω, αλλά εγώ έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο, και δεν το θεωρώ υπερβολικό αυτό. Θυμάμαι να ακούω Στέλιο Καζαντζίδη από μωρό».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και την οικογένειά του, τονίζοντας ότι οι γονείς του αγωνίζονταν για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ο ίδιος άρχισε να τους στηρίζει οικονομικά από τη στιγμή που ξεκίνησε να εργάζεται.

Παράλληλα, στάθηκε στον κοινωνικό χαρακτήρα των τραγουδιών του Στέλιου Καζαντζίδη, λέγοντας: «Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια. Ο μπαμπάς μου είναι οδηγός και η μαμά μου βοηθός συμβολαιογράφου. Δεν μεγάλωσα φτωχός, μεγάλωσα να παλεύουν οι γονείς μου κάθε μήνα να βγάλουμε τα έξοδα και ακόμα και εγώ όταν μεγάλωσα και άρχισα να δουλεύω, βοηθούσα, και ακόμα βοηθάω. Μεγάλωσα πάρα πολύ ωραία στο Περιστέρι. Το να ακούς όμως μουσική με έναν στίχο βαρύ, δεν είναι κακό. Τα τραγούδια του Καζαντζίδη, έχουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα».
Ιωάννα Μαρίνου
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