Δρυμιώτης για τα περί σύλληψης Νετανιάχου της Κουφονικολάκου: Μας χρειάζεται ψυχίατρος, έχουμε έναν σύμμαχο και θέλουμε να τον διώξουμε
Δρυμιώτης για τα περί σύλληψης Νετανιάχου της Κουφονικολάκου: Μας χρειάζεται ψυχίατρος, έχουμε έναν σύμμαχο και θέλουμε να τον διώξουμε
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν σπυράκια που βγάζουμε στην εφηβεία, περάσαμε την εφηβεία, τελείωσαν τα σπυράκια», σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής
Την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση διατύπωσε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, τονίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια διαφορετική τάση της κοινής γνώμης από εκείνη που τελικά εκφράζεται στην κάλπη.
Παράλληλα, στράφηκε κατά της Θεώνης Κουφονικολάου, εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, η οποία προ ημερών δήλωσε ότι, εάν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, θα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Ο κόσμος απαντάει χαλαρά, στέλνοντας μηνύματα, και πολύ καλά κάνει. Και όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσει, το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Σκέφτεται το μέλλον των παιδιών του. Ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του», συνέχισε.
Σε επισήμανση που του έγινε για την τωρινή κατάσταση στην οικονομία απάντησε:
«Στον πληθωρισμό είμαστε περίπου κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, άρα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Άρα αυτό δεν θα διορθωθεί εάν βγει κάποιος άλλος στη θέση του. Υπάρχει και η θεωρία που λέει: "Είναι καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις, σε σχέση με τον διάβολο που δεν ξέρεις". Βλέπουμε ότι, τουλάχιστον, ο Μητσοτάκης κάνει κάποιες προσπάθειες. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε περίπτωση που αλλάξει».
«Έχουμε έναν σύμμαχο και θέλουμε να τον διώξουμε»
Μιλώντας σε άλλο σημείο για τα υπόλοιπα κόμματα αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:
«Η Καρυστιανού είναι φαινόμενο Κασσελάκη. Έλεγε ότι εγώ θα ρίξω τον Μητσοτάκη. Εδώ η κυρία Κουφονικολάκου θέλει να βάλει τον Νετανιάχου φυλακή. Έχουμε έναν σύμμαχο σε μια περιοχή που γίνεται της κακομοίρας [...] Είναι ο μόνος που τα βάζει με την Τουρκία σε αυτή την περιοχή. Και εμείς θέλουμε να τον διώξουμε. Οι άσπρες μπλούζες μάς χρειάζονται, ο ψυχίατρος μας χρειάζεται. Οι Εβραίοι τι μας έκαναν; Θυμηθείτε τι μας έχουν κάνει οι Παλαιστίνιοι. Όλες οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στην Ελλάδα από Παλαιστίνιους έγιναν».
Όσον αφορά την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Έχω δεσμευτεί ότι θα ζητήσω συγγνώμη δημόσια εάν πάρει πάνω από 12%».
«Ο ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύμπτωμα. Σαν τα σπυράκια που βγάζουμε στην εφηβεία. Περάσαμε την εφηβεία, τελείωσαν τα σπυράκια», είπε κλείνοντας ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
Παράλληλα, στράφηκε κατά της Θεώνης Κουφονικολάου, εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, η οποία προ ημερών δήλωσε ότι, εάν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, θα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά»«Θα γίνει κυβέρνηση. Είμαι βέβαιος. Πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023. Όλες. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν κάνουν λάθος οι δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος απαντάει πολύ διαφορετικά στις δημοσκοπήσεις απ' ό,τι ψηφίζει», είπε αρχικά μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24.
«Ο κόσμος απαντάει χαλαρά, στέλνοντας μηνύματα, και πολύ καλά κάνει. Και όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσει, το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Σκέφτεται το μέλλον των παιδιών του. Ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του», συνέχισε.
Σε επισήμανση που του έγινε για την τωρινή κατάσταση στην οικονομία απάντησε:
«Στον πληθωρισμό είμαστε περίπου κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, άρα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Άρα αυτό δεν θα διορθωθεί εάν βγει κάποιος άλλος στη θέση του. Υπάρχει και η θεωρία που λέει: "Είναι καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις, σε σχέση με τον διάβολο που δεν ξέρεις". Βλέπουμε ότι, τουλάχιστον, ο Μητσοτάκης κάνει κάποιες προσπάθειες. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε περίπτωση που αλλάξει».
«Έχουμε έναν σύμμαχο και θέλουμε να τον διώξουμε»
Μιλώντας σε άλλο σημείο για τα υπόλοιπα κόμματα αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:
«Η Καρυστιανού είναι φαινόμενο Κασσελάκη. Έλεγε ότι εγώ θα ρίξω τον Μητσοτάκη. Εδώ η κυρία Κουφονικολάκου θέλει να βάλει τον Νετανιάχου φυλακή. Έχουμε έναν σύμμαχο σε μια περιοχή που γίνεται της κακομοίρας [...] Είναι ο μόνος που τα βάζει με την Τουρκία σε αυτή την περιοχή. Και εμείς θέλουμε να τον διώξουμε. Οι άσπρες μπλούζες μάς χρειάζονται, ο ψυχίατρος μας χρειάζεται. Οι Εβραίοι τι μας έκαναν; Θυμηθείτε τι μας έχουν κάνει οι Παλαιστίνιοι. Όλες οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στην Ελλάδα από Παλαιστίνιους έγιναν».
Όσον αφορά την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Έχω δεσμευτεί ότι θα ζητήσω συγγνώμη δημόσια εάν πάρει πάνω από 12%».
«Ο ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύμπτωμα. Σαν τα σπυράκια που βγάζουμε στην εφηβεία. Περάσαμε την εφηβεία, τελείωσαν τα σπυράκια», είπε κλείνοντας ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
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