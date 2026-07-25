Τα παρασκήνια του Προεδρικού: Τα στοιχήματα για τις εκλογές κοντά στο Πάσχα, τα σπορ των πολιτικών αρχηγών και οι απουσίες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

‼️Πολλά ήταν τα πηγαδάκια στο Προεδρικό Μέγαρο, στην καθιερωμένη δεξίωση του ΠτΔ Κώστα Τασούλα για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα. ❗Ο πρωθυπουργός έφτασε μόνος χωρίς να συνοδεύεται από την σύζυγό του Μαρέβα. Τον υποδέχθηκαν η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας Ντενίζ Λιάπη και η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή καθώς και ο Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του ΠτΔ Βασίλης Νταβώνης. ◾Κατευθύνθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων όπου χαιρέτησε τους παρευρισκομένους, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, και τον γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Είχε και μια σύντομη - και μάλλον ψυχρή - χειραψία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο είχε λίγο νωρίτερα σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

Ο Μπέρναμ, τα σπορ και οι απουσίες



Το μενού, η ζέστη και το Aperol

Στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου του Προεδρικού όπου αποσύρθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, έπαιξε στο πιάνο της βασίλισσας Φρειδερίκης, που είναι πλήρως λειτουργικό και κουρδισμένο, μέλος της μπάντας του στρατού



Ο διχασμός και η Γαλάζια Πατρίδα

Πάνος Λασκαρίδης

Χάρης Βαφειάς

Γιάννης Σμαραγδής

Σταμάτης Φασουλής

Οι στυλιστικές επιλογές στην Ηρώδου Αττικού

Η Νίκη Κεραμέως επέλεξε ένα κομψό, αμάνικο ρούχο με διακριτικά λουλουδάτα μοτίβα σε γήινους τόνους, συνδυάζοντάς το με κρεμαστά σκουλαρίκια.

H Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

H Άννα Ροκοφύλλου και ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, επέλεξε μια στράπλες δημιουργία σε πετρόλ απόχρωση, με ανάγλυφα λουλουδάτα μοτίβα.

Η Νάντια Μητσάκου, σύζυγος του βουλευτή Παύλου Χρηστίδη, επέλεξε ένα εκρού αμάνικο φόρεμα, διακριτική ανάγλυφη υφή και ζώνη στη μέση.

Η Τατιάνα Παπαδοπούλου, σύζυγος του Σωκράτη Φάμελλου, επέλεξε ένα κομψό λευκό μίντι φόρεμα με έντονα μαύρα κεντήματα και ζώνη.

Στη δεξίωση βρέθηκαν Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη με τη δημοσιογράφο να επιλέγει ένα λιτό και μακρύ φόρεμα σε μπλε απόχρωση, με κοντά μανίκια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασορτί clutch, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και πέδιλα σε παρόμοιο χρωματικό τόνο.

Η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα επέλεξε ένα κομψό εκρού μίντι φόρεμα από δαντέλα, με έντονα φλοράλ σχέδια, ψηλό λαιμό και διακριτικά δομημένους ώμους.

Η Μιμή Ντενίση επέλεξε μια εμφάνιση σε γκρι αποχρώσεις, συνδυάζοντας μακρύ φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες και ασύμμετρο, κεντημένο σάλι.

Η Μαριλίζα, σύζυγος του Δημήτρη Καιρίδη, επέλεξε ένα μαύρο κρουαζέ φόρεμα μέχρι το γόνατο, με μακριά μανίκια ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα, μεταλλιζέ τσάντα ώμου και χρυσά πέδιλα.

Στην δεξίωση βρέθηκε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με τη σύζυγό του, Δήμητρα που φόρεσε μια μακριά

κρουαζέ

σαμπανιζέ τουαλέτα με τιράντες.

Ο Κώστας Μουτζούρης με τη σύζυγό του, πίσω τους ο πρώην γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Γιώργος Γεννηματάς

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η σύζυγός του Ρόη Αποστολοπούλου

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης με τη σύζυγό του

Ο Συμεών Κεδίκογλου με τη σύζυγό του

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και Ελένη Βατσινά

Ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με τη σύζυγό του

Η δημοσιογράφος, Αντριάνα Παρασκευοπούλου

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, με τη σύζυγό του

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης με τη σύζυγό του

Ο Κωνσταντίνος Φίλης με τη σύζυγό του

Η Φάνη Πάλλη Πετραλιά με τη Ντόρα Πάλλη

Η Λίνα Νικολακοπούλου συζητάει με τον Σταμάτη Φασουλή και τον Άρη Δαβαράκη

Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης με τη σύζυγό του, Ξένια Κολαΐτη

O Μάξιμος Μουμούρης και η Νάντια Γιαννακοπούλου

Η Εύη Φραγκάκη

Η Λένα Παπαληγούρα



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