Τα παρασκήνια του Προεδρικού: Τα στοιχήματα για τις εκλογές κοντά στο Πάσχα, τα σπορ των πολιτικών αρχηγών και οι απουσίες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά το «σαλονάκι» με τους αρχηγούς αποχώρησε για να δει την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν - Ο φετινός νεωτερισμός της εκδήλωσης ήταν το Aperol που προσφερόταν, προς αντικατάσταση του «σκληρού αλκοόλ»
Αυτό πάντως δεν πτόησε τους αρκετούς προσκεκλημένους, αν και ο αριθμός απείχε αρκετά από τις περίπου 1.700 προσκλήσεις που διανεμήθηκαν.
Παρά τις απουσίες αρκετών πολιτικών αρχηγών και τις βαθιές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, εντούτοις το κλίμα ήταν μάλλον ήπιο στο σαλονάκι του πρώτου ορόφου, αλλά και στο «όρθιο» πηγαδάκι που σχηματίστηκε μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Ανδρουλάκη, Δημήτρη Κουτσούμπα και Νικήτα Κακλαμάνη, πριν ανέβει στο βήμα ο Κώστας Τασούλας για την καθιερωμένη ομιλία του.
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‼️Πολλά ήταν τα πηγαδάκια στο Προεδρικό Μέγαρο, στην καθιερωμένη δεξίωση του ΠτΔ Κώστα Τασούλα για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα. ❗Ο πρωθυπουργός έφτασε μόνος χωρίς να συνοδεύεται από την σύζυγό του Μαρέβα. Τον υποδέχθηκαν η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας Ντενίζ Λιάπη και η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή καθώς και ο Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του ΠτΔ Βασίλης Νταβώνης. ◾Κατευθύνθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων όπου χαιρέτησε τους παρευρισκομένους, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, και τον γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Είχε και μια σύντομη - και μάλλον ψυχρή - χειραψία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο είχε λίγο νωρίτερα σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ίσως γιατί, όπως παρατήρησε ο κ. Κουτσούμπας, αυτό το άθροισμα θυμίζει τις αρχές της αντιπολίτευσης, όταν στη Βουλή δηλαδή υπήρχαν λιγότερα κόμματα.
Μάλιστα, σχολιάζοντας το πλήθος των κομμάτων οι πολιτικοί αρχηγοί διερωτήθηκαν αργότερα τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα του εκλογικού ντιμπέιτ, με τον ΠτΔ να σχολιάζει σκωπτικά ότι «μπορεί να γίνει με ΑΣΕΠ».
Σε κάθε περίπτωση, η περίπου ημίωρη κουβέντα μακριά από το πλήθος των καλεσμένων την Προεδρίας-απ’ όπου εξαφανίστηκαν σχεδόν άμεσα οι υπουργοί της κυβέρνησης αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας Τασούλα-κύλησε σε πολύ ήπιους τόνους.
Ο κ. Τασουλάς βέβαια φέρεται να είπε στους αρχηγούς ότι «ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, θα κάνει τις εκλογές τον Μάιο». Σε σύντομη συζήτηση αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης δεν φάνηκε να πιστεύει ότι οι πρώτες εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να γίνουν τότε τυχόν δεύτερες εκλογές, καθώς θα εκκρεμεί και η Προεδρία της Ε.Ε.
Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μια και μοναδική κάλπη, ενώ πολλοί βουλευτές της ΝΔ σε πηγαδάκια έβαζαν στοιχήματα ότι οι εκλογές θα γίνουν πέριξ του Πάσχα που το 2027 πέφτει στις 2 Μαΐου.
Ο Μπέρναμ, τα σπορ και οι απουσίεςΌπως αποκάλυψε ο ΠτΔ, συζήτησαν για την περίπτωση του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει εκφραστεί απερίφραστα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα έχει ήδη γνωριμία με τον κ. Μπέρναμ, αν και αυτή την ώρα οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο μοιάζουν μάλλον κολλημένες.
Οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν επίσης για το πώς αθλούνται. Εκεί ο Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι περπατάει, κάτι ελπιδοφόρο καθώς είχε σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ρωτήθηκε, είπε ότι του πέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στη δική του μέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την άλλη είπε ότι παίζει μπάσκετ, αν και τον ταλαιπωρεί ένας παλαιός τραυματισμός στο πόδι.
Πάντως, ο κ. Τασούλας δεν φάνηκε προβληματισμένος από τις απουσίες άλλων πολιτικών αρχηγών, όπως η Ρένα Δούρου, ο Κυριάκος Βελόπουλος (εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδο), ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δε θα έρθουν θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν» κατέληξε ο ΠτΔ ενώπιον των δημοσιογράφων.
Άπαντες πάντως φιλοδοξούν να πάνε διακοπές. Ο κ. Ανδρουλάκης αποκάλυψε φερ ειπείν ότι πρόκειται να πάει μερικές μέρες στη Λέρο μαζί με τον γιο του Μαρίνο την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.
Το μενού, η ζέστη και το Aperol
Η ζέστη και η υγρασία εντός του Προεδρικού ήταν πάντως αισθητές, λόγω του υπερπληθυσμού των προσκεκλημένων στις δύο αίθουσες και πολλοί προσδοκούσαν του χρόνου ο καιρός να μην χαλάει την παράδοση να γίνεται η δεξίωση στους κήπους.
Η κουζίνα της Προεδρίας, πάντως, αλλά και το προσωπικό δούλευαν διπλοβάρδιες. Ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας επιμελήθηκε ένα ελαφρύ μενού με fingerfood, τυρόμπαλες, spring rolls και τα ονομαστά του μπιφτεκάκια, μεταξύ άλλων.
Τα κρασιά ήταν από το Κατώγι Αβέρωφ-είναι γνωστή η σχέση του Κώστα Τασούλα με την εύανδρο Ήπειρο που είναι ο τόπος καταγωγής του-, ενώ ο φετινός νεωτερισμός ήταν το Aperol που προσφερόταν, προς αντικατάσταση του «σκληρού αλκοόλ».
Ο κ. Τασούλας πάντως ήταν το επίκεντρο της παρέας, μίλησε και φωτογραφήθηκε με πολλούς καλεσμένους και δημοσιογράφους, ενώ λίγο μετά τις 22:00 ο κόσμος άρχισε να αραιώνει αισθητά.
Η ομιλία Τασούλα πάντως είχε ενδιαφέροντα μηνύματα. «Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, αλλά και για τον λαό: Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος», είπε ο ΠτΔ. «Η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα. Δεν μπορούμε να ζητάμε ενότητα, όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση, ούτε μέτρο, όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι», είπε απευθυνόμενος στους αρχηγούς.
Ο διχασμός και η Γαλάζια Πατρίδα
Ο κ. Τασούλας μίλησε με τη σειρά του για τη «Γαλάζια Πατρίδα», σε μια έμμεση απάντηση στην Τουρκία, μέσω του Κωστή Παλαμά που την περιέγραψε ως «φωτοσπαρμένη». Ο ελληνικός πολιτισμός είναι για πάνω από 50 αιώνες ταυτισμένος με τη θάλασσα, 1000 τουλάχιστον χρόνια πριν από τις Μυκήνες και την Κνωσσό, όπως άλλωστε αποκαλύφθηκε από τις ανασκαφές της Κέρου. Γαλάζια είναι, λοιπόν, η πατρίδα της Ελλάδας μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως την Σικελία και την Μασσαλία αιώνες πριν από την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι και σήμερα η πατρίδα της γαλανόλευκης», είπε.
Οι στυλιστικές επιλογές στην Ηρώδου ΑττικούΗ Νίκη Κεραμέως επέλεξε ένα κομψό, αμάνικο ρούχο με διακριτικά λουλουδάτα μοτίβα σε γήινους τόνους, συνδυάζοντάς το με κρεμαστά σκουλαρίκια.
H Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, επέλεξε μια στράπλες δημιουργία σε πετρόλ απόχρωση, με ανάγλυφα λουλουδάτα μοτίβα.
Η Νάντια Μητσάκου, σύζυγος του βουλευτή Παύλου Χρηστίδη, επέλεξε ένα εκρού αμάνικο φόρεμα, διακριτική ανάγλυφη υφή και ζώνη στη μέση.
Η Τατιάνα Παπαδοπούλου, σύζυγος του Σωκράτη Φάμελλου, επέλεξε ένα κομψό λευκό μίντι φόρεμα με έντονα μαύρα κεντήματα και ζώνη.
Στη δεξίωση βρέθηκαν Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη με τη δημοσιογράφο να επιλέγει ένα λιτό και μακρύ φόρεμα σε μπλε απόχρωση, με κοντά μανίκια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασορτί clutch, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και πέδιλα σε παρόμοιο χρωματικό τόνο.
Η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα επέλεξε ένα κομψό εκρού μίντι φόρεμα από δαντέλα, με έντονα φλοράλ σχέδια, ψηλό λαιμό και διακριτικά δομημένους ώμους.
Η Μιμή Ντενίση επέλεξε μια εμφάνιση σε γκρι αποχρώσεις, συνδυάζοντας μακρύ φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες και ασύμμετρο, κεντημένο σάλι.
Η Μαριλίζα, σύζυγος του Δημήτρη Καιρίδη, επέλεξε ένα μαύρο κρουαζέ φόρεμα μέχρι το γόνατο, με μακριά μανίκια ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα, μεταλλιζέ τσάντα ώμου και χρυσά πέδιλα.
Στην δεξίωση βρέθηκε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με τη σύζυγό του, Δήμητρα που φόρεσε μια μακριά κρουαζέ σαμπανιζέ τουαλέτα με τιράντες.
Δείτε το βίντεο από την δεξίωση
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