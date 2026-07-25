Σήμερα η αναπαράσταση της δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο, στο μικροσκόπιο κάθε λεπτό πριν από το φονικό
Σήμερα η αναπαράσταση της δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο, στο μικροσκόπιο κάθε λεπτό πριν από το φονικό
Το ζευγάρι θα μεταφερθεί στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η αιματηρή συμπλοκή, ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις της 41χρονης και να διαπιστώσουν τι την οδήγησε έξω από την κατοικία
Οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές στρέφουν σήμερα το ενδιαφέρον τους στη Σύρο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αναπαράσταση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η αιματηρή συμπλοκή που συγκλόνισε το νησί.
Με εισαγγελική εντολή, το ζευγάρι που έχει συλληφθεί για την υπόθεση θα μεταφερθεί στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να αναπαρασταθούν καρέ-καρέ οι κινήσεις όλων των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί εάν οι ισχυρισμοί τους συμβαδίζουν με τα ευρήματα της έρευνας.
Παράλληλα, τα στελέχη της Ασφάλειας συνεχίζουν να εξετάζουν το περιβάλλον της 41χρονης, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, η γυναίκα είχε μαζί της ένα μαχαίρι, ενώ μέσα στο σακίδιό της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός.
Από την πλευρά τους, ο 41χρονος και η σύντροφός του επιμένουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν την 41χρονη, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε παρουσιάσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα ή εάν είχε εκφράσει φόβους ή ανησυχίες.
Φέρεται να άφησε το σακίδιό της σε μικρή απόσταση από την είσοδο, να παρέμεινε για αρκετή ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, χρησιμοποίησε μια πλαστική σακούλα για να πατήσει το κουδούνι, παρότι φορούσε γάντια.
Μέσα στο σακίδιο εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ η ίδια κρατούσε και μαχαίρι.
Ο 41χρονος, ακούγοντας τις φωνές, φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και να τραυμάτισε τη διασώστρια στην πλάτη. Το επεισόδιο συνεχίστηκε έξω από την κατοικία, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, ακολούθησε καταδίωξη.
Οι αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον της 41χρονης, μεταξύ των οποίων μια γλάστρα που την χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα. Λίγο αργότερα η γυναίκα κατέρρευσε και υπέκυψε στα τραύματά της.
Με εισαγγελική εντολή, το ζευγάρι που έχει συλληφθεί για την υπόθεση θα μεταφερθεί στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να αναπαρασταθούν καρέ-καρέ οι κινήσεις όλων των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί εάν οι ισχυρισμοί τους συμβαδίζουν με τα ευρήματα της έρευνας.
Παράλληλα, τα στελέχη της Ασφάλειας συνεχίζουν να εξετάζουν το περιβάλλον της 41χρονης, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, η γυναίκα είχε μαζί της ένα μαχαίρι, ενώ μέσα στο σακίδιό της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός.
Από την πλευρά τους, ο 41χρονος και η σύντροφός του επιμένουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.
Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της 41χρονηςΟι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της διασώστριας δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν οικονομικές συναλλαγές ή διαφορές με το ζευγάρι, σενάριο που είχε αρχικά διατυπωθεί.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν την 41χρονη, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε παρουσιάσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα ή εάν είχε εκφράσει φόβους ή ανησυχίες.
Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείαςΚαθοριστικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι ερευνητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάμερες καταγράφουν την 41χρονη να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής στολής του ΕΚΑΒ, γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
Φέρεται να άφησε το σακίδιό της σε μικρή απόσταση από την είσοδο, να παρέμεινε για αρκετή ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, χρησιμοποίησε μια πλαστική σακούλα για να πατήσει το κουδούνι, παρότι φορούσε γάντια.
Μέσα στο σακίδιο εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ η ίδια κρατούσε και μαχαίρι.
Το χρονικό της φονικής συμπλοκήςΣύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, την πόρτα του σπιτιού άνοιξε η σύντροφος του 41χρονου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ακολούθησε επίθεση σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.
Ο 41χρονος, ακούγοντας τις φωνές, φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και να τραυμάτισε τη διασώστρια στην πλάτη. Το επεισόδιο συνεχίστηκε έξω από την κατοικία, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, ακολούθησε καταδίωξη.
Οι αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον της 41χρονης, μεταξύ των οποίων μια γλάστρα που την χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα. Λίγο αργότερα η γυναίκα κατέρρευσε και υπέκυψε στα τραύματά της.
Η μαρτυρία που προβληματίζειΣημαντική θεωρείται και η κατάθεση ανθρώπου που γνώριζε τη διασώστρια και τη συνάντησε λίγες ώρες πριν από το περιστατικό.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr, η εικόνα της γυναίκας τού προκάλεσε έντονη εντύπωση, καθώς είχε καλυμμένα το πρόσωπο και τα χέρια της, περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι και απέφευγε να γίνει αναγνωρίσιμη.
«Τη γυναίκα που σκοτώθηκε τη γνώριζα. Εκείνη την ημέρα ήρθαμε τετ α τετ στον δρόμο και μου έκανε εντύπωση που ήταν καλυμμένη στο πρόσωπο και στα χέρια με γάντια, σε σημείο που να μην είναι αναγνωρίσιμη. Περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι για να μην την καταλάβω. Σήκωσε μόνο για μια στιγμή το βλέμμα της και αμέσως το ξαναχαμήλωσε. Φορούσε τη στολή της υπηρεσίας της, όμως από πάνω είχε και άλλα ρούχα, ενώ ήταν καλυμμένη με καπέλο , κουκούλα ή μαντήλι. Περπατούσε πολύ γρήγορα και όλη αυτή η εικόνα μου έκανε μεγάλη εντύπωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η σημερινή αναπαράσταση θεωρείται κρίσιμο βήμα για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι δικαστικές Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν τα ευρήματα, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις συνθέτουν μια ενιαία εικόνα για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της δολοφονίας ή αν υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα που θα οδηγήσουν σε νέα ερευνητικά βήματα.
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