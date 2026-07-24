Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ, πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο με δύο ναυτικούς νεκρούς αναφέρει ιρανικό μέσο
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Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ, πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο με δύο ναυτικούς νεκρούς αναφέρει ιρανικό μέσο

Το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο LPG στον Κόλπο του Ομαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματά τους

Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ, πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο με δύο ναυτικούς νεκρούς αναφέρει ιρανικό μέσο
Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι σώοι και η πρεσβεία είναι σε επαφή με τις αρχές. Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε αν στο πλοίο επέβαιναν και άλλοι ναυτικοί από άλλες χώρες.

Το πλοίο Disha δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ κατευθυνόταν στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε το σωματείο που εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς.


Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο LPG στον Κόλπο του Ομαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματά τους.

Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, πρόσθεσε. Σύμφωνα με το Fars, το τάνκερ υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο.

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