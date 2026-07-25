Μέσα από εγκαταστάσεις της NASA στη Μαδρίτη πέρασαν οι φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές
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Μέσα από εγκαταστάσεις της NASA στη Μαδρίτη πέρασαν οι φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές

Το συγκρότημα με τις κεραίες για την επικοινωνία με το βαθύ Διάστημα είχε εκκενωθεί έγκαιρα

Μέσα από εγκαταστάσεις της NASA στη Μαδρίτη πέρασαν οι φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές
Εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ Διάστημα.

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», όπως αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.

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