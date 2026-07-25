ΛεΜπρόν Τζέιμς: Οι οκτώ παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που τη νέα σεζόν... θα βγάζουν περισσότερα από τον «Βασιλιά»
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ΛεΜπρόν Τζέιμς Φιλαδέλφεια Σίξερς

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Οι οκτώ παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που τη νέα σεζόν... θα βγάζουν περισσότερα από τον «Βασιλιά»

Τα καθαρά έσοδά του από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς θα είναι κοντά στα 2.2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και 4.4 εκατ. δολάρια για τη διετία και σίγουρα προκάλεσε μεγάλη εντύπωση

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Οι οκτώ παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που τη νέα σεζόν... θα βγάζουν περισσότερα από τον «Βασιλιά»
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Σε ποιον να το πεις και να το πιστεύει! Παρότι ακούγεται σαν ψέμα είναι αλήθεια, πως τη νέα σεζόν, 8 παίκτες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα πάρουν περισσότερα χρήματα απ' ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Μετά τη.... βόμβα που έριξε ο «βασιλιάς» πως θα αγωνίζεται πλέον στην ομάδα της Φιλαδέλφεια, έγινε γνωστό και το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι περίπου οκτώ εκατομμύρια δολάρια για δύο χρόνια.

Τα καθαρά έσοδα του ΛεΜπρόν από τους Σίξερς θα είναι κοντά στα 2.2 εκατομμύρια τον χρόνο και 4.4 για τη διετία και σίγουρα προκαλεί εντύπωση. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν παίκτες στις ελληνικές ομάδες που βρίσκονται στη EuroLeague, που θα πληρώνονται με περισσότερα χρήματα από ότι ο «βασιλιάς».


Οι 8 παίκτες Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού

Για αρχή ο Κέντρικ Ναν, θα αμείβεται με 4.5 εκατομμύρια ευρώ για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 και σίγουρα αποτελεί έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Στα 4 εκατομμύρια είναι ο μισθός του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος κατέφτασε στον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν ως MVP της EuroLeague.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», Γκερσόν Γιαμπουσέλε, κόστισε αρκετά στο «τριφύλλι», με τον Γάλλο σέντερ να αναμένεται να πάρει τα ίδια με τον Χέιζ-Ντέιβις, δηλαδή 4 εκατ. ευρώ! Σειρά έχει ο Ματίας Λεσόρ που μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, υπέγραψε επέκταση με τον Παναθηναϊκό, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 2.7 ετησίως.
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Πέραν τους παίκτες του Παναθηναϊκού, υπάρχουν και στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού ορισμένοι που θα πάρουν περισσότερα απ' ότι ο ΛεΜπρόν. Πρώτος ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 3.7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τον ακολουθεί ο Εβάν Φουρνιέ με 3 εκατομμύρια.

Τρίτος στη λίστα των ακριβών των «ερυθρολεύκων», μπαίνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τον Σέρβο να έχει συμφωνήσει για 2.3 εκατ. τον χρόνο. Τέλος, ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού, Γιαν Μοντέρο θα έχει εξίσου μεγαλύτερη αμοιβή απ' ότι ο «βασιλιάς». Ο «El Problema» θα εισπράξει 2.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.


ΛεΜπρον Τζέιμς: «Πίστευα ότι έπαιξα το τελευταίο μου παιχνίδι»

Η απόφαση του ΛεΜπρον Τζέιμς να αγωνιστεί στους Σίξερς έβαλε τέλος σ' ένα σίριαλ που είχε καθηλώσει όλο το ΝΒΑ το τελευταίο διάστημα! Ο σούπερ σταρ και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, πρώτα έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» εξηγώντας την απόφαση του.

Επισήμανε πως σκέφτονταν να τελειώσει την καριέρα του στο φινάλε της σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά εξήγησε πως θέλει να συνεχίσει να παλεύει και μαζί με τους νέους του συμπαίκτες να παλέψει για ένα ακόμη πρωτάθλημα.


Η ανάρτηση του Λεμπρόν Τζέιμς:

«Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη Τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω.

Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο;

Θέλω ακόμα να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμα να δουλεύω. Θέλω ακόμα να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμα να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συναίσθημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.

Σας ευχαριστώ, Λος Άντζελες. Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα, και το Νορθίστ Οχάιο θα είναι πάντα το σπίτι μου!».


Πηγή: gazzetta.gr
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