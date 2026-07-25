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Η Jensen επιστρέφει
Η Jensen επιστρέφει
Η βρετανική εταιρεία αναβιώνει ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα της αυτοκίνησης, σηματοδοτώντας παράλληλα την επιστροφή της μετά από αρκετές δεκαετίες.
To Jensen Interceptor GTX θα κάνει το ντεμπούτο του ως μια ακραία έκδοση αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, αποτελώντας όμως τον προπομπό μιας νέας οικογένειας μοντέλων που θα περιλαμβάνει και εκδόσεις δρόμου.
Αν και κατασκευαζόταν στη Μεγάλη Βρετανία, η σχεδίασή της έφερε την υπογραφή του ιταλικού οίκου Carrozzeria Touring, ενώ το εντυπωσιακό fastback αμάξωμα με τη μεγάλη γυάλινη πίσω πόρτα έγινε το σήμα κατατεθέν.
Την κίνηση αναλάμβαναν μεγάλοι V8 κινητήρες της Chrysler, χαρίζοντας στο Interceptor τον χαρακτήρα ενός πολυτελούς GT που συνδύαζε υψηλές επιδόσεις με άνεση για μεγάλα ταξίδια. Μέχρι τη διακοπή της παραγωγής, το 1976, κατασκευάστηκαν περίπου 6.400 αυτοκίνητα, τα οποία σήμερα θεωρούνται συλλεκτικά.
Το νέο Interceptor GTX δεν αποτελεί restomod ούτε βασίζεται σε κάποιο κλασικό πλαίσιο. Αντίθετα, εξελίσσεται εξ ολοκλήρου από λευκό χαρτί, με νέο αλουμινένιο πλαίσιο και αμάξωμα επίσης κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
Η φιλοσοφία του είναι διαφορετική από εκείνη του ιστορικού μοντέλου, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο επιδόσεων που απλώς αντλεί έμπνευση από την κληρονομιά της Jensen.
Κάτω από το μακρύ εμπρός καπό θα βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας, ο οποίος εξελίσσεται ειδικά για το συγκεκριμένο project. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει στοιχεία για την ισχύ, τη ροπή ή τις επιδόσεις, όμως ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό μηχανικό σύνολο, αντάξιο ενός σύγχρονου supercar.
Η πρώτη έκδοση του GTX θα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Jensen θέλει να παρουσιάσει αρχικά την πιο ακραία μορφή του νέου της μοντέλου και παράλληλα να δοκιμάσει στην πράξη τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στις εκδόσεις παραγωγής. Ουσιαστικά, το πιστάδικο GTX θα λειτουργήσει ως τεχνολογικός προπομπός για όλα όσα θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.
Παράλληλα, η βρετανική εταιρεία υπόσχεται ότι το νέο Interceptor θα παραμείνει πιστό στις παραδοσιακές αξίες της οδήγησης. Για τον λόγο αυτό κάνει λόγο για μια «πλήρως αναλογική εμπειρία», δίνοντας έμφαση στη μηχανική αίσθηση, στην άμεση επικοινωνία οδηγού και αυτοκινήτου και στον περιορισμό των ψηφιακών παρεμβάσεων που χαρακτηρίζουν πολλά σύγχρονα μοντέλα υψηλών επιδόσεων.
Οι πρώτες φωτογραφίες αποκαλύπτουν ένα ιδιαίτερα επιθετικό αμάξωμα με έντονες αεροδυναμικές επιφάνειες, μεγάλους θόλους, πίσω διαχύτη από ανθρακονήματα και χαμηλή σιλουέτα. Παρότι η σχεδίαση είναι απολύτως σύγχρονη, οι αναλογίες με το μακρύ καπό και την καμπίνα τοποθετημένη προς τα πίσω αποτελούν σαφή αναφορά στην αυθεντική Interceptor.
Η επίσημη αποκάλυψη του αυτοκινήτου αναμένεται μέσα στο 2026, χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια από την παρουσίαση της πρώτης Jensen Interceptor.
Στο εγχείρημα συμμετέχει και ο Jeff Qvale, γιος του Kjell Qvale, ο οποίος είχε αποκτήσει τη Jensen Motors στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση της νέας προσπάθειας με την ιστορία της μάρκας.
Το GTX θα είναι το πρώτο ολοκαίνουργιο μοντέλο που θα φέρει το σήμα της Jensen μετά το αποτυχημένο εμπορικά S-V8 των αρχών της δεκαετίας του 2000. Αυτή τη φορά, όμως, οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες.
Στόχος τους δεν είναι απλώς η αναβίωση ενός ιστορικού ονόματος, αλλά η δημιουργία μιας νέας γκάμας βρετανικών GT υψηλών επιδόσεων που θα συνδυάζουν σύγχρονη τεχνολογία με τον αναλογικό χαρακτήρα που έκανε διάσημο το αυθεντικό Interceptor.
Η επίσημη αποκάλυψη του αυτοκινήτου αναμένεται μέσα στο 2026, χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια από την παρουσίαση της πρώτης Jensen Interceptor.
Στο εγχείρημα συμμετέχει και ο Jeff Qvale, γιος του Kjell Qvale, ο οποίος είχε αποκτήσει τη Jensen Motors στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση της νέας προσπάθειας με την ιστορία της μάρκας.
Το GTX θα είναι το πρώτο ολοκαίνουργιο μοντέλο που θα φέρει το σήμα της Jensen μετά το αποτυχημένο εμπορικά S-V8 των αρχών της δεκαετίας του 2000. Αυτή τη φορά, όμως, οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες.
Στόχος τους δεν είναι απλώς η αναβίωση ενός ιστορικού ονόματος, αλλά η δημιουργία μιας νέας γκάμας βρετανικών GT υψηλών επιδόσεων που θα συνδυάζουν σύγχρονη τεχνολογία με τον αναλογικό χαρακτήρα που έκανε διάσημο το αυθεντικό Interceptor.
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