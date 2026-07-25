Η Jensen επιστρέφει

To Jensen Interceptor GTX θα κάνει το ντεμπούτο του ως μια ακραία έκδοση αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, αποτελώντας όμως τον προπομπό μιας νέας οικογένειας μοντέλων που θα περιλαμβάνει και εκδόσεις δρόμου.





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Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία της επιστροφής, αξίζει να θυμηθεί τι ήταν το Jensen Interceptor. Παρουσιάστηκε το 1966 και αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βρετανικά GT της εποχής.Αν και κατασκευαζόταν στη Μεγάλη Βρετανία, η σχεδίασή της έφερε την υπογραφή του ιταλικού οίκου Carrozzeria Touring, ενώ το εντυπωσιακό fastback αμάξωμα με τη μεγάλη γυάλινη πίσω πόρτα έγινε το σήμα κατατεθένΤην κίνηση αναλάμβαναν μεγάλοι V8 κινητήρες της Chrysler, χαρίζοντας στο Interceptor τον χαρακτήρα ενός πολυτελούς GT που συνδύαζε υψηλές επιδόσεις με άνεση για μεγάλα ταξίδια. Μέχρι τη διακοπή της παραγωγής, το 1976, κατασκευάστηκαν περίπου 6.400 αυτοκίνητα, τα οποία σήμερα θεωρούνται συλλεκτικά.Το νέο Interceptor GTX δεν αποτελεί restomod ούτε βασίζεται σε κάποιο κλασικό πλαίσιο. Αντίθετα, εξελίσσεται εξ ολοκλήρου από λευκό χαρτί, με νέο αλουμινένιο πλαίσιο και αμάξωμα επίσης κατασκευασμένο από αλουμίνιο.Η φιλοσοφία του είναι διαφορετική από εκείνη του ιστορικού μοντέλου, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο επιδόσεων που απλώς αντλεί έμπνευση από την κληρονομιά της JensenΚάτω από το μακρύ εμπρός καπό θα βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας, ο οποίος εξελίσσεται ειδικά για το συγκεκριμένο project. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει στοιχεία για την ισχύ, τη ροπή ή τις επιδόσεις, όμως ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό μηχανικό σύνολο, αντάξιο ενός σύγχρονου supercarΗ πρώτη έκδοση του GTX θα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Jensen θέλει να παρουσιάσει αρχικά την πιο ακραία μορφή του νέου της μοντέλου και παράλληλα να δοκιμάσει στην πράξη τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στις εκδόσεις παραγωγής. Ουσιαστικά, το πιστάδικο GTX θα λειτουργήσει ως τεχνολογικός προπομπός για όλα όσα θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.Παράλληλα, η βρετανική εταιρεία υπόσχεται ότι το νέο Interceptor θα παραμείνει πιστό στις παραδοσιακές αξίες της οδήγησης. Για τον λόγο αυτό κάνει λόγο για μια «πλήρως αναλογική εμπειρία», δίνοντας έμφαση στη μηχανική αίσθηση, στην άμεση επικοινωνία οδηγού και αυτοκινήτου και στον περιορισμό των ψηφιακών παρεμβάσεων που χαρακτηρίζουν πολλά σύγχρονα μοντέλα υψηλών επιδόσεων.