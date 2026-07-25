Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμι

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν εξαιτίας επιθέσεων ρωσικών drones στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι Αρχές.Ο δήμαρχος Αρτέμ Κομπζάρ είχε ενημερώσει το βράδυ της Παρασκευής πως επλήγησανστο Σούμι.Ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων από το Σούμι, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).Σχεδόν 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.