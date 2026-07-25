Συναγερμός στη Ρουμανία: F-16 κατέρριψε δεύτερο drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο
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Συναγερμός στη Ρουμανία: F-16 κατέρριψε δεύτερο drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο

Νέα παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου από drone σήμανε συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας

Συναγερμός στη Ρουμανία: F-16 κατέρριψε δεύτερο drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο
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Η Ρουμανία έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής της αεροπορίας απογειώθηκε για να αναχαιτίσει και να καταρρίψει δεύτερο drone μέσα σε λίγες ώρες, σε ένα περιστατικό που εξετάζεται στο πλαίσιο πιθανών υβριδικών απειλών.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Δεύτερο drone καταρρίφθηκε από μαχητικό F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 08:22, τα συστήματα επιτήρησης ραντάρ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντόπισαν νέα μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ένα drone που επιχειρούσε στην παραμεθόρια περιοχή με την Ουκρανία.

Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία εκτελούσαν υπηρεσία μάχης στο πλαίσιο της αποστολής Air Policing, αναχαίτισαν τον εναέριο στόχο και εφάρμοσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και εξουδετέρωσής του».
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