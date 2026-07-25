Κολομβία: Υπακούει στις εντολές των ΗΠΑ ο νέος πρόεδρος, καταγγέλει ο απερχόμενος

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίαςισχυρίστηκε δυο εβδομάδες προτού εγκαταλείψει την εξουσία ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος«υπακούει» στις εντολές της κυβέρνησης των ΗΠΑ,Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, θα παραδώσει στις 7 Αυγούστου την εξουσία στον Ντε λα Εσπριέγια, έναν ακροδεξιό δικηγόρο και επιχειρηματία που εξασφάλισε την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.Οι σχέσεις της Κολομβίας με τις ΗΠΑ, δύο παραδοσιακών συμμάχων, γνώρισαν πρωτοφανή διπλωματική ένταση μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συχνά αντιπαραθέσεις με τον κολομβιανό ομόλογό του.Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίοςκαι θεωρεί νικητή των αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, επέκρινε την «παρέμβαση» Τραμπ στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.