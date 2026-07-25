Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη
Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη
Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού – Η ελληνική δύναμη αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία την απειλή και συνεχίζει κανονικά την αποστολή της
Επίθεση με δύο βαλλιστικούς πυραύλους από την περιοχή της Υεμένης αντιμετώπισε η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), Στόχος ήταν μια σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), που συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε την επίθεση με επιτυχία 100%, αναχαιτίζοντας και τους δύο βαλλιστικούς πυραύλους. Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.
Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), Στόχος ήταν μια σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), που συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε την επίθεση με επιτυχία 100%, αναχαιτίζοντας και τους δύο βαλλιστικούς πυραύλους. Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα