Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, είχαμε μείνει άνεργοι, χωρίς λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις
Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, είχαμε μείνει άνεργοι, χωρίς λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις
Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει δεν ήταν ότι είχαμε από πέντε ευρώ ο καθένας στην τσέπη του, είπε ο τραγουδιστής
Στις οικονομικές δυσκολίες που έχει περάσει με την Τζένη Θεωνά αναφέρθηκε ο Δήμος Αναστασιάδης, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε περίοδος που ήταν και οι δύο άνεργοι.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, δηλώνοντας πως με τη σύζυγό του είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια. Μιλώντας για για την πορεία της σχέσης τους, τόνισε ότι οι σημαντικές προκλήσεις που διαχειρίστηκαν αφορούσαν σε θέματα επικοινωνίας, και όχι στις οικονομικές δυσκολίες.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αναστασιάδης είπε: «Με την Τζένη ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Είμαστε μαζί 12 χρόνια, είναι πολλά. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις. Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει δεν ήταν ότι είχαμε από πέντε ευρώ στην τσέπη ο καθένας. Νομίζω ήταν το να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, το πώς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε. Είμαστε ένα πολύ συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύουμε και οι δύο».
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Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μοιράστηκε μία ιστορία από την αρχή της σχέσης του με την ηθοποιό, εξηγώντας πώς τη βοήθησε να οδηγήσει, καθώς για ένα διάστημα αν και είχε δίπλωμα, μετακινούνταν με ταξί.
Τότε, ο Δήμος Αναστασιάδης ανέφερε ότι είχε κάνει δώρο στην Τζένη Θεωνά ένα αυτοκίνητο: «Έχω πάρει δώρο αυτοκίνητο στην Τζένη Θεωνά. Όταν γνωριστήκαμε δεν οδηγούσε καθόλου. Και έλεγα "πώς γίνεται να μην οδηγείς, πώς πηγαίνεις στα θέατρα;". Η Τζένη είναι ένα άτομο που κινείται πολύ και έπαιρνε ταξί. Της είχα πει ότι έπρεπε να οδηγήσει. Εγώ τότε είχα ένα τζιπ και μου είπε "μην προσπαθείς, έχουν προσπαθήσει πολλοί να με μάθουν". Εγώ είμαι πολύ καλός δάσκαλος. Την έβαλα σε κεντρικό δρόμο να οδηγήσει, θεώρησα ότι ενώ είχε πάει σε δύο σχολές και ένιωσα ότι έπρεπε να πάμε πιο επιθετικά. Αυτό που την ενοχλούσε ήταν η ταχύτητα και της πήρα ένα μικρό αυτόματο αυτοκίνητο».
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, δηλώνοντας πως με τη σύζυγό του είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια. Μιλώντας για για την πορεία της σχέσης τους, τόνισε ότι οι σημαντικές προκλήσεις που διαχειρίστηκαν αφορούσαν σε θέματα επικοινωνίας, και όχι στις οικονομικές δυσκολίες.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αναστασιάδης είπε: «Με την Τζένη ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Είμαστε μαζί 12 χρόνια, είναι πολλά. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις. Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει δεν ήταν ότι είχαμε από πέντε ευρώ στην τσέπη ο καθένας. Νομίζω ήταν το να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, το πώς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε. Είμαστε ένα πολύ συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύουμε και οι δύο».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μοιράστηκε μία ιστορία από την αρχή της σχέσης του με την ηθοποιό, εξηγώντας πώς τη βοήθησε να οδηγήσει, καθώς για ένα διάστημα αν και είχε δίπλωμα, μετακινούνταν με ταξί.
Τότε, ο Δήμος Αναστασιάδης ανέφερε ότι είχε κάνει δώρο στην Τζένη Θεωνά ένα αυτοκίνητο: «Έχω πάρει δώρο αυτοκίνητο στην Τζένη Θεωνά. Όταν γνωριστήκαμε δεν οδηγούσε καθόλου. Και έλεγα "πώς γίνεται να μην οδηγείς, πώς πηγαίνεις στα θέατρα;". Η Τζένη είναι ένα άτομο που κινείται πολύ και έπαιρνε ταξί. Της είχα πει ότι έπρεπε να οδηγήσει. Εγώ τότε είχα ένα τζιπ και μου είπε "μην προσπαθείς, έχουν προσπαθήσει πολλοί να με μάθουν". Εγώ είμαι πολύ καλός δάσκαλος. Την έβαλα σε κεντρικό δρόμο να οδηγήσει, θεώρησα ότι ενώ είχε πάει σε δύο σχολές και ένιωσα ότι έπρεπε να πάμε πιο επιθετικά. Αυτό που την ενοχλούσε ήταν η ταχύτητα και της πήρα ένα μικρό αυτόματο αυτοκίνητο».
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