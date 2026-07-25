Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, είχαμε μείνει άνεργοι, χωρίς λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις

Δήμος Αναστασιάδης - Τζένη Θεωνά

Κλείσιμο

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μοιράστηκε μία ιστορία από την αρχή της σχέσης του με την ηθοποιό, εξηγώντας πώς τη βοήθησε να οδηγήσει, καθώς για ένα διάστημα αν και είχε δίπλωμα, μετακινούνταν με ταξί.Τότε, ο Δήμος Αναστασιάδης ανέφερε ότι είχε κάνει δώρο στην Τζένη Θεωνά ένα αυτοκίνητο: «Έχω πάρει δώρο αυτοκίνητο στην Τζένη Θεωνά. Όταν γνωριστήκαμε δεν οδηγούσε καθόλου. Και έλεγα "πώς γίνεται να μην οδηγείς, πώς πηγαίνεις στα θέατρα;". Η Τζένη είναι ένα άτομο που κινείται πολύ και έπαιρνε ταξί. Της είχα πει ότι έπρεπε να οδηγήσει. Εγώ τότε είχα ένα τζιπ και μου είπε "μην προσπαθείς, έχουν προσπαθήσει πολλοί να με μάθουν". Εγώ είμαι πολύ καλός δάσκαλος. Την έβαλα σε κεντρικό δρόμο να οδηγήσει, θεώρησα ότι ενώ είχε πάει σε δύο σχολές και ένιωσα ότι έπρεπε να πάμε πιο επιθετικά. Αυτό που την ενοχλούσε ήταν η ταχύτητα και της πήρα ένα μικρό αυτόματο αυτοκίνητο».