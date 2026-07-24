Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Τραμπ: Διαπραγματευόμαστε με το Ιράν για το τέλος του πολέμου, δεν είναι ακόμα έτοιμοι για συμφωνία
Τραμπ: Διαπραγματευόμαστε με το Ιράν για το τέλος του πολέμου, δεν είναι ακόμα έτοιμοι για συμφωνία
Τους μιλάμε, νομίζω ότι σοβαρολογούν κι ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε απόψε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου, όμως επανέλαβε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία.
«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
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«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
Δείτε βίντεο
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 24, 2026
We are talking to them right now. I think they are getting more and more serious as the days go by.
I consider the deal the smarter way, but doing what we are doing is the easier way.
We are locked and loaded. pic.twitter.com/7cRbi9WdAR
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