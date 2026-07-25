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Λαμία: Νεκρός 24χρονος μέσα στο σπίτι του, μάταιες οι προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν
Λαμία: Νεκρός 24χρονος μέσα στο σπίτι του, μάταιες οι προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν
Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του στο κέντρο της πόλης – Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου
Σοκ έχει προκαλέσει στη Λαμία ο αιφνίδιος θάνατος ενός 24χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο διαμέρισμά του, σε κεντρικό σημείο της πόλης, το απόγευμα της Παρασκευής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, βρέθηκε χωρίς ζωτικά σημεία μέσα στην κατοικία του, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, ο 24χρονος δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
πηγή: lamiareport
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, βρέθηκε χωρίς ζωτικά σημεία μέσα στην κατοικία του, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, ο 24χρονος δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
πηγή: lamiareport
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