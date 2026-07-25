Ο Δούναβης υποχώρησε σε ιστορικά επίπεδα και αποκάλυψε ναυάγιο του 1937
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Ο Δούναβης υποχώρησε σε ιστορικά επίπεδα και αποκάλυψε ναυάγιο του 1937

Οι εισαγωγές καυσίμων της Σερβίας μειώθηκαν στο 25% του μηνιαίου στόχου για τον Ιούλιο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα των υδάτων ανάγκασαν τα δεξαμενόπλοια να λειτουργούν στο 30% έως 40% της χωρητικότητάς τους

Ο Δούναβης υποχώρησε σε ιστορικά επίπεδα και αποκάλυψε ναυάγιο του 1937
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Δεκάδες σκάφη σε μια μαρίνα της πόλης Νόβι Σαντ, στο βόρειο τμήμα της Σερβίας, επέπλεαν μέσα σε μια πράσινη λάσπη, το μόνο που απέμεινε αφού τα νερά του Δούναβη υποχώρησαν κατά αρκετές εκατοντάδες μέτρα,

Τα επίπεδα του Δούναβη έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα στην Κροατία και τη Σερβία, αποκαλύπτοντας εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα αμμώδεις όχθες, μετά τους καύσωνες και την ξηρασία του καλοκαιριού που έπληξαν ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα χαμηλά επίπεδα νερού στην Κροατία αποκάλυψαν ένα φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε το 1937. Στην ανατολική Σερβία, σκουριασμένα σκαριά μιας γερμανικής νηοπομπής που βυθίστηκε το 1944 αναδύθηκαν από τον Δούναβη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα.


Στο Βελιγράδι, ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου τοποθέτησε ένα τραπέζι και καρέκλες πάνω σε ένα σωρό από βράχους που εμφανίστηκε στη μέση του ποταμού.

Οι εισαγωγές καυσίμων της Σερβίας μειώθηκαν στο 25% του μηνιαίου στόχου για τον Ιούλιο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα των υδάτων του Δούναβη ανάγκασαν τα δεξαμενόπλοια να λειτουργούν στο 30% έως 40% της χωρητικότητάς τους, δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Ενέργειας Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.
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Στη Σερβία, τα χαμηλά επίπεδα νερού στον Δούναβη και στους πλωτούς ποταμούς Τίσα και Σάβα έπληξαν επίσης την αλιεία και τον τουρισμό, ενώ οι ειδικοί προειδοποίησαν για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην άγρια ζωή. 

Η υδρομετεωρολογική υπηρεσία της Σερβίας προέβλεψε μια ελάχιστη άνοδο της στάθμης του Δούναβη τις επόμενες ημέρες λόγω βροχοπτώσεων ανάντη.
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