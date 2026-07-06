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Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου που μετέφερε την αποστολή του ΕΕΣ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου που μετέφερε την αποστολή του ΕΕΣ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
Ο πιλότος ευχαρίστησε δημόσια τους Σαμαρείτες - Διασώστες του Ε.Ε.Σ. για την ανθρωπιστική τους αποστολή προς τους σεισμόπληκτους της Βενεζουέλας1
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή βίωσαν οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) κατά την διάρκεια της πτήσης τους από τον Παναμά προς τη Βενεζουέλα, όπου μεταβαίνουν προκειμένου να ενισχύσουν τους πληγέντες από τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό.
Λίγο πριν από την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας ο πιλότος του αεροσκάφους τους απηύθυνε ένα δημόσιο μήνυμα από τα μεγάφωνα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την πολύτιμη ανθρωπιστική τους προσφορά και την απόφασή τους να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου λαού της Βενεζουέλας.
Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη συγκίνηση μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας το έργο και την αφοσίωση των εθελοντών.
Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ε.Ε.Σ. έχουν εγκατασταθεί από το βράδυ του Σαββάτου (4/7) στη σεισμόπληκτη Λα Γκουέιρα της Βενεζουέλας και ενισχύουν το δύσκολο έργο των εθελοντών και του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας να συνδράμει τους 16.500 τραυματίες του καταστροφικού σεισμού, καθώς και τους περισσότερους από 16.000 εκτοπισμένους πολίτες.
Λίγο πριν από την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας ο πιλότος του αεροσκάφους τους απηύθυνε ένα δημόσιο μήνυμα από τα μεγάφωνα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την πολύτιμη ανθρωπιστική τους προσφορά και την απόφασή τους να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου λαού της Βενεζουέλας.
Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη συγκίνηση μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας το έργο και την αφοσίωση των εθελοντών.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο πιλότος«Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε σήμερα μαζί μας στη Βενεζουέλα. Η αποστολή σας ξεπερνά κατά πολύ την επίτευξη ενός ταξιδιού. Φέρνετε μαζί σας την ελπίδα προσφέροντας βοήθεια, καθώς εργάζεστε για να σώσετε ζωές. Το κουράγιο, η αφοσίωσή σας και η προσωπική σας δέσμευση να προσφέρετε σε άλλους ανθρώπους μάς εμπνέει όλους. Παρακαλούμε επιτρέψτε μας να το αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε κάθε γυναίκα και κάθε άντρα για την εξαιρετική τους αφοσίωση στην ανθρωπότητα. Καλώς ήρθατε στο αεροπλάνο και σας ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ.»
Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ε.Ε.Σ. έχουν εγκατασταθεί από το βράδυ του Σαββάτου (4/7) στη σεισμόπληκτη Λα Γκουέιρα της Βενεζουέλας και ενισχύουν το δύσκολο έργο των εθελοντών και του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας να συνδράμει τους 16.500 τραυματίες του καταστροφικού σεισμού, καθώς και τους περισσότερους από 16.000 εκτοπισμένους πολίτες.
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