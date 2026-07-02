Ταυτοποιήθηκε ύποπτος για τη βομβιστική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό
ΚΟΣΜΟΣ
Μονακό Έκρηξη Ύποπτος

Ταυτοποιήθηκε ύποπτος για τη βομβιστική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο δράστης παρακολουθούσε την οικογένεια την ημέρα της επίθεσης

Ταυτοποιήθηκε ύποπτος για τη βομβιστική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό
Περισσότερες από 48 ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση που συγκλόνισε το Μονακό και άφησε τρεις ανθρώπους σοβαρά τραυματισμένους, οι ερευνητές φαίνεται πως έχουν ταυτοποιήσει τον βασικό ύποπτο, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, εκτός Μονακό και Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, οι δικαστικές αρχές του πριγκιπάτου έχουν ήδη ενεργοποιήσει τη διεθνή αστυνομική συνεργασία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο δράστης παρακολουθούσε την οικογένεια την ημέρα της επίθεσης. Λίγο πριν από τις 21:00 της 29ης Ιουνίου εντόπισε την οικογένεια Ουκρανού ολιγάρχη κοντά στην πλατεία Place des Moulins και άρχισε να την ακολουθεί.

Στη συνέχεια κινήθηκε ταχύτερα από τα θύματα, έφτασε πρώτος στην είσοδο της πολυκατοικίας τους και άφησε ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, πριν απομακρυνθεί βιαστικά από το σημείο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο δράστης παρέμεινε σε μικρή απόσταση, παρακολουθώντας την οικογένεια για να βεβαιωθεί ότι εισέρχεται στο κτίριο. Πρώτος μπήκε στην πολυκατοικία ο 13χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BFMTV, ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως τη στιγμή που η Άννα Νασομπίνα, σύντροφος του Ουκρανού ολιγάρχη, πέρασε δίπλα από το σακίδιο.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η ενεργοποίηση έγινε με συσκευή που έμοιαζε με τηλεχειριστήριο.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της.

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Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν κυρίως δύο πιθανά κίνητρα πίσω από την απόπειρα δολοφονίας: εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος ή ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό αναμένεται να διατάξει την έναρξη επίσημης δικαστικής έρευνας μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του βασικού υπόπτου.

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