ΑΑΔΕ: Τα μικροποσά μέσω IRIS μεταξύ συγγενών δεν είναι αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστωθεί καταχρηστική πρακτική

Ο έλεγχος της φοιτήτριας στην Εύβοια ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή, διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή