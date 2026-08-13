ΑΑΔΕ: Τα μικροποσά μέσω IRIS μεταξύ συγγενών δεν είναι αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστωθεί καταχρηστική πρακτική
ΑΑΔΕ: Τα μικροποσά μέσω IRIS μεταξύ συγγενών δεν είναι αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστωθεί καταχρηστική πρακτική
Ο έλεγχος της φοιτήτριας στην Εύβοια ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή, διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή
Διευκρινίσεις για το τι ισχύει με τις συναλλαγές μέσω IRIS δίνει η ΑΑΔΕ, με αφορμή υπόθεση φορολογικού ελέγχου σε φοιτήτρια στην Εύβοια. Όπως τονίζει η Αρχή, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών, όπως το χαρτζιλίκι.
Τονίζει δε ότι στην υπόθεση της φοιτήτριας ο έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή. Όσο για τον φόρο δωρεάς που της καταλογίστηκε, αυτός αφορά ποσό που δωρήθηκε σε χρονικό σημείο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 € και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης.
Ειδικότερα η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:
Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων από επισημαίνονται τα εξής:
1. Μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω συστημάτων τύπου IRIS ή όχι, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εάν πρόκειται για μικροποσά, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.
2. Όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν, τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη μικροεξόδων τους (πχ χαρτζιλίκι).
3. Σχετικά με την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, επισημαίνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή. Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε, αφορά ποσό που δωρήθηκε σε χρονικό σημείο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 € και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων, με ενδικοφανή προσφυγή της ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (σχετική η απόφαση ΔΕΔ 1798/2026).
Τονίζει δε ότι στην υπόθεση της φοιτήτριας ο έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή. Όσο για τον φόρο δωρεάς που της καταλογίστηκε, αυτός αφορά ποσό που δωρήθηκε σε χρονικό σημείο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 € και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης.
Ειδικότερα η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:
Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων από επισημαίνονται τα εξής:
1. Μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω συστημάτων τύπου IRIS ή όχι, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εάν πρόκειται για μικροποσά, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.
2. Όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν, τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη μικροεξόδων τους (πχ χαρτζιλίκι).
3. Σχετικά με την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, επισημαίνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή. Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε, αφορά ποσό που δωρήθηκε σε χρονικό σημείο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 € και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων, με ενδικοφανή προσφυγή της ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (σχετική η απόφαση ΔΕΔ 1798/2026).
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