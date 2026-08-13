Πρωινό... από χρυσάφι στην Ευρώπη: Καφές και εσπεριδοειδή κινδυνεύουν με ανατιμήσεις από σχέδιο της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα

Οι «ρήτρες-καθρέφτες» και οι αντιδράσεις

Αντιδράσεις από όλο τον κόσμο

Τι απαντά η Κομισιόν

Δεκαοκτώ ουσίες, 235 προϊόντα και 86 χώρες

Η διαμάχη φτάνει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

Οι επικριτές του σχεδίου υποστηρίζουν ότι η ΕΕ επιχειρεί ουσιαστικά να επιβάλει τους δικούς της κανόνες παραγωγής σε τρίτες χώρες μέσω των λεγόμενων «» ή «ρητρών-καθρεφτών», δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα ως προς τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.Οργανώσεις παραγωγών από πολλές χώρες υποστηρίζουν ότι οι προτεινόμενοι περιορισμοί υπερβαίνουν όσα απαιτούνται σήμερα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και εφαρμόζουν μια ενιαία προσέγγιση σε παραγωγούς που αντιμετωπίζουν διαφορετικά παράσιτα, κλιματικές συνθήκες και καλλιεργητικές ανάγκες.«Η επιλογή είναι ανάμεσα σε μούρα διαθέσιμα όλο τον χρόνο, υγιεινά, ασφαλή και σε δίκαιη τιμή, ή σε περιορισμένη παραγωγή με υψηλές τιμές», δήλωσε οπρόεδρος της Ένωσης Παραγωγών Κόκκινων Φρούτων του. Όπως υποστηρίζει, αυτό που οι Βρυξέλλες αποκαλούν «ευθυγράμμιση των προτύπων» αποτελεί στην πράξη «εμπορικό εμπόδιο». Πρόσθεσε ότι η ένωση δεν κλήθηκε ποτέ σε διαβούλευση, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία θα επηρεάσειπου εργάζονται στον συγκεκριμένο κλάδο.Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στους παραγωγούς μούρων τουΟργανώσεις παραγωγών φρούτων και επιτραπέζιων σταφυλιών τηςπροειδοποιούν ότι οι εξαγωγές προς την Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας για χιλιάδες εργαζομένους.Ανάλογες ανησυχίες έχουν εκφράσει ο κλάδος δημητριακών και οσπρίων του, οι εξαγωγείς πεπονιών της, οργανώσεις του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα τηςκαι ο κλάδος παραγωγής αμυγδάλων τηςΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει, ως απάντηση, ότι στόχος της είναι να αποτρέψει την επανεισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω εισαγόμενων προϊόντων, των πλέον επικίνδυνων ουσιών που έχουν ήδη απαγορευτεί εντός της ΕΕ Για να το πετύχει, εξετάζει τη μείωση των επιτρεπόμενων ορίων υπολειμμάτων σε επίπεδα που, πρακτικά, αντιστοιχούν σε τεχνικό μηδέν.Κομισιόν και διεθνείς παραγωγοί συμφωνούν ότι τα σημερινά όρια υπολειμμάτων έχουν ήδη καθοριστεί με γνώμονα την ασφαλή κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η διαφωνία βρίσκεται στο γεγονός ότι οι Βρυξέλλες θέλουν να προχωρήσουν πέρα από αυτές τις δικλίδες, αποκλείοντας ίχνη ουσιών που έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ και για ευρύτερους υγειονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.Η αβεβαιότητα για τους παραγωγούς εντείνεται, καθώς η Κομισιόν δεν έχει ακόμη προσδιορίσει ποια απαγορευμένα φυτοφάρμακα θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς.Η μελέτη του JRC εντόπισε 18 δραστικές ουσίες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από την απαγόρευση υπολειμμάτων, επηρεάζοντας 235 αγροτικά προϊόντα σε 86 χώρες.Η εκπρόσωπος της Κομισιόνανέφερε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση και θα συνοδεύονται από εκτιμήσεις επιπτώσεων. Δεν απάντησε ευθέως στις ανησυχίες για αύξηση των τιμών και περιορισμό της διαθεσιμότητας προϊόντων, τόνισε όμως ότι οποιαδήποτε απόφαση «θα λαμβάνει υπόψη τη σημασία της διατήρησης της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ και τις πιθανές διεθνείς επιπτώσεις».Οι διεθνείς αντιδράσεις έχουν ήδη φτάσει στονΧώρες όπως η, ο, ηκαι οιέχουν αμφισβητήσει το προτεινόμενο μέτρο, ενώ ηυποστηρίζει ότι τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων προστατεύουν ήδη τους καταναλωτές χωρίς να παρεμποδίζουν το εμπόριο.Στο εσωτερικό της ΕΕ, ωστόσο, αρκετές χώρες υποστηρίζουν τις «ρήτρες-καθρέφτες», θεωρώντας ότι αποτελούν τρόπο προστασίας των Ευρωπαίων παραγωγών από τον ανταγωνισμό προϊόντων που δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς.βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας και έχει ήδη επιβάλει σε εθνικό επίπεδο απαγορεύσεις σε προϊόντα που περιέχουν υπολείμματα ορισμένων φυτοφαρμάκων των οποίων η χρήση απαγορεύεται στην ΕΕ, περιορίζοντας μεταξύ άλλων την είσοδο στη χώρα συγκεκριμένων πατατών και αβοκάντο.