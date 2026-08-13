Το Ισραήλ στέλνει στρατιώτες στη Δυτική Όχθη όπου σπίτια Παλαιστινίων πολιορκούνται από Εβραίους εποίκους

Η πολιορκία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο όταν Εβραίοι έποικοι απέκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί στα τρία σπίτια στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα και έστησαν αντίσκηνο στις μπροστινές αυλές τους, αρνούμενοι να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να μπει ή να βγει ενώ είχαν διακόψει την παροχή ρεύματος και νερού