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Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 115 επιβαίνοντες στην Φέτιγιε, έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, δείτε βίντεο
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες - Το σκάφος υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του στην ακτή
Όπως αναφέρει το Anadolu οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσβησαν τη φωτιά και και οι 115 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ενοχλήσεις από τον καπνό και παιδιά υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.
Το σκάφος υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του στην ακτή.
🇹🇷 A fire broke out on a tourist excursion boat carrying passengers in Katranci Bay near Fethiye in Turkey’s Mugla province.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026
The vessel with 115 people on board began to sink.
The cause of the fire is still unknown. pic.twitter.com/Q4UtAT2Nbq
Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σκάφους. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το σκάφος, αναγκάζοντας τους επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα. Ομάδες της ακτοφυλακής και του λιμενικού στάλθηκαν στο σημείο, ενώ άλλα σκάφη στην περιοχή συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.
Fethiye'de bugün yanan, çocuklar için eğlence ve oyun temalı tur teknesinde çıkan yangının dehşet verici görüntüleri ve çocukların çığlıkları, tesellimiz can kaybı olmaması. pic.twitter.com/dU9ITQPHoA— Loki (@AntiRTE) August 13, 2026
Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Fethiye'de tur teknesinde çıkan yangın söndürüldü.— Takvim (@takvim) August 13, 2026
📌Teknedeki 115 kişi tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/H9rd2KqNsE
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