Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 115 επιβαίνοντες στην Φέτιγιε, έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σκάφος Τουρκία Φωτιά

Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 115 επιβαίνοντες στην Φέτιγιε, έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, δείτε βίντεο

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες - Το σκάφος υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του στην ακτή

Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 115 επιβαίνοντες στην Φέτιγιε, έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, δείτε βίντεο
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (13/8), καθώς ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγιε, στην Τουρκία. Και οι 115 επιβαίνοντες πήδηξαν στη θάλασσα με σωσίβια και σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχουν τραυματίες. 

Όπως αναφέρει το Anadolu οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσβησαν τη φωτιά και και οι 115 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ενοχλήσεις από τον καπνό και παιδιά υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. 

Το σκάφος υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του στην ακτή.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σκάφους. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το σκάφος, αναγκάζοντας τους επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα. Ομάδες της ακτοφυλακής και του λιμενικού στάλθηκαν στο σημείο, ενώ άλλα σκάφη στην περιοχή συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.


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