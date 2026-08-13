Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό - Παραμένουν σε απόσταση βολής τα πολυετή ρεκόρ

Σε αχαρτογράφητα «νερά» η HELLENiQ ENERGY, πάνω από τα 14 ευρώ σε νέο υψηλό 26 ετών - Ράλι ανάκαμψης για την Aktor - Οι αντιδράσεις της Motor Oil και της Κρι Κρι μετά την αναβάθμισή τους από τον MSCI