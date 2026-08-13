Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό - Παραμένουν σε απόσταση βολής τα πολυετή ρεκόρ
Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό - Παραμένουν σε απόσταση βολής τα πολυετή ρεκόρ
Σε αχαρτογράφητα «νερά» η HELLENiQ ENERGY, πάνω από τα 14 ευρώ σε νέο υψηλό 26 ετών - Ράλι ανάκαμψης για την Aktor - Οι αντιδράσεις της Motor Oil και της Κρι Κρι μετά την αναβάθμισή τους από τον MSCI
Σε χαμηλό τέμπο κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ισορρόπησε εκ νέου μεταξύ της ανάγκης για κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) και της εναλλαγής των μετοχών που πρωταγωνιστούν στο ταμπλό (rotation). Με αυτό τον τρόπο, ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε κοντά στις φετινές κορυφές του, παρά τις οριακές απώλειες που κατέγραψε.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (13/8) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 0,5 μονάδες ή -0,02% και έκλεισε στις 2.613,23 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.608,16 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.622,97 μονάδες. Σημειώνεται ότι οι 2.628 (κλείσιμο) και οι 2.644 μονάδες (ενδοσυνεδριακό ρεκόρ) αποτελούν τις φετινές κορυφές του ΧΑ, ενώ τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009). Κέρδη +1,69% σημειώνει εντός του Αυγούστου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +23,22% φέτος.
Η HELLENiQ ENERGY συνέχισε τις «πτήσεις» και έκλεισε πάνω από τα 14 ευρώ, σε νέο υψηλό 26 ετών (Ιανουάριος 2000). Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μετοχές της Motor Oil και της Κρι Κρι μετά την αναβάθμισή τους από τον MSCI. Σημάδια κόπωσης παρουσίασε στο τέλος η MOH, αν και προηγουμένως είχε φτάσει για πρώτη φορά στις παρυφές των 54 ευρώ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε από την άλλη μεριά η Κρι Κρι, επιστρέφοντας πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 30 ευρώ. Ράλι +3% έκανε η Aktor, η οποία «μάζεψε» ένα μέρος των πρόσφατων ισχυρών απωλειών της.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 210,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28,85 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 24,8 εκατ. ευρώ έκαναν η Alpha Bank και η ΔΕΗ, ενώ ακολούθησαν η ΕΤΕ με 22,7 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 22,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,69 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 58 μετοχές, αρνητικό για 46, ενώ 20 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά -1,17% στα 16,01 ευρώ, η Πειραιώς κατά -0,6% στα 9,93 ευρώ και η Eurobank κατά -0,22% στα 4,5 ευρώ, ενώ η Alpha Bank κέρδισε +0,43% στα 4,7 ευρώ (ρεκόρ 11 ετών – Νοέμβριος 2015). Η CrediaBank σημείωσε πτώση -0,4% στο 0,99 ευρώ, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,19% στα 10,8 ευρώ και η Optima bank κατά +0,82% στα 11 ευρώ.
Η ηρεμία που καταγράφηκε στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία κινήθηκαν εντός των προβλέψεων των αναλυτών, λειτουργεί υποστηρικτικά για τις αγορές. Η εξέλιξη αυτή μετριάζει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο μίας αύξησης επιτοκίων από την Fed στο εγγύς μέλλον, προσφέροντας ανακούφιση στους επενδυτές.
Στον αντίποδα, η αγορά ενέργειας διατηρεί τις πιέσεις της, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τόσο το αργό τύπου Brent όσο και το αμερικανικό WTI διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας τα κέρδη των τελευταίων συνεδριάσεων.
Στο εσωτερικό, η προσοχή επικεντρώθηκε στη μετοχή της Motor Oil, μετά την ανακοίνωση της ένταξής της στον MSCI Greece Standard. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις πιθανές ανακατατάξεις που θα προκαλέσει η συγκεκριμένη εξέλιξη, εστιάζοντας τόσο στις αναμενόμενες κεφαλαιακές εισροές προς τη μετοχή, όσο και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις και ανακατανομές σταθμίσεων (εισροές/εκροές) για τις υπόλοιπες μετοχές που απαρτίζουν τον ελληνικό δείκτη.
Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής οίκος MSCI προχώρησε χθες το βράδυ στην ένταξη της Motor Oil στον MSCI Greece Standard Index κατά την τριμηνιαία αναθεώρηση του Αυγούστου, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των ελληνικών εισηγμένων στον βασικό δείκτη στις 10. Παράλληλα, η Motor Oil αποχωρεί από τον δείκτη MSCI Small Cap, στον οποίο προστίθεται η μετοχή της Κρι Κρι. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία εφαρμογής (effective date) την 1η Σεπτεμβρίου. Με την προσθήκη της Motor Oil, η σύνθεση του MSCI Greece Standard Index διαμορφώνεται ως εξής: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil.
Ταυτόχρονα, ο MSCI έδωσε στη δημοσιότητα και τα στοιχεία της προσομοίωσης (simulated pro forma) για τη μελλοντική ταξινόμηση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές. Σύμφωνα με την προσομοίωση, όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, ο δείκτης MSCI Greece Standard εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί στις 6 μετοχές. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank), η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ. Η τελική σύνθεση των μετοχών που θα απαρτίζουν τον ελληνικό δείκτη στις αναπτυγμένες αγορές θα οριστικοποιηθεί από τον MSCI κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (13/8) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 0,5 μονάδες ή -0,02% και έκλεισε στις 2.613,23 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.608,16 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.622,97 μονάδες. Σημειώνεται ότι οι 2.628 (κλείσιμο) και οι 2.644 μονάδες (ενδοσυνεδριακό ρεκόρ) αποτελούν τις φετινές κορυφές του ΧΑ, ενώ τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009). Κέρδη +1,69% σημειώνει εντός του Αυγούστου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +23,22% φέτος.
Η HELLENiQ ENERGY συνέχισε τις «πτήσεις» και έκλεισε πάνω από τα 14 ευρώ, σε νέο υψηλό 26 ετών (Ιανουάριος 2000). Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μετοχές της Motor Oil και της Κρι Κρι μετά την αναβάθμισή τους από τον MSCI. Σημάδια κόπωσης παρουσίασε στο τέλος η MOH, αν και προηγουμένως είχε φτάσει για πρώτη φορά στις παρυφές των 54 ευρώ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε από την άλλη μεριά η Κρι Κρι, επιστρέφοντας πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 30 ευρώ. Ράλι +3% έκανε η Aktor, η οποία «μάζεψε» ένα μέρος των πρόσφατων ισχυρών απωλειών της.
Μεικτή εικόνα στο ταμπλόΚατά -0,4% υποχώρησε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.050,67 μονάδες, διορθώνοντας από τα υψηλά 11 ετών (επίπεδα Νοεμβρίου 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) έχασε οριακά -0,03% στις 6.682,39 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,59% στις 3.143,29 μονάδες.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 210,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28,85 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 24,8 εκατ. ευρώ έκαναν η Alpha Bank και η ΔΕΗ, ενώ ακολούθησαν η ΕΤΕ με 22,7 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 22,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,69 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 58 μετοχές, αρνητικό για 46, ενώ 20 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά -1,17% στα 16,01 ευρώ, η Πειραιώς κατά -0,6% στα 9,93 ευρώ και η Eurobank κατά -0,22% στα 4,5 ευρώ, ενώ η Alpha Bank κέρδισε +0,43% στα 4,7 ευρώ (ρεκόρ 11 ετών – Νοέμβριος 2015). Η CrediaBank σημείωσε πτώση -0,4% στο 0,99 ευρώ, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,19% στα 10,8 ευρώ και η Optima bank κατά +0,82% στα 11 ευρώ.
Κινητήριος μοχλός οι διεθνείς εξελίξεις – Στο επίκεντρο η Motor OilΜε οδηγό τις εξελίξεις από τις διεθνείς αγορές και με έντονο επιλεκτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση, καθώς η απουσία εγχώριων ειδήσεων έχει στρέψει την προσοχή των επενδυτών στο εξωτερικό, αλλά και σε συγκεκριμένους τίτλους που συνοδεύονται από επιχειρηματικούς καταλύτες.
Η ηρεμία που καταγράφηκε στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία κινήθηκαν εντός των προβλέψεων των αναλυτών, λειτουργεί υποστηρικτικά για τις αγορές. Η εξέλιξη αυτή μετριάζει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο μίας αύξησης επιτοκίων από την Fed στο εγγύς μέλλον, προσφέροντας ανακούφιση στους επενδυτές.
Στον αντίποδα, η αγορά ενέργειας διατηρεί τις πιέσεις της, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τόσο το αργό τύπου Brent όσο και το αμερικανικό WTI διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας τα κέρδη των τελευταίων συνεδριάσεων.
Στο εσωτερικό, η προσοχή επικεντρώθηκε στη μετοχή της Motor Oil, μετά την ανακοίνωση της ένταξής της στον MSCI Greece Standard. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις πιθανές ανακατατάξεις που θα προκαλέσει η συγκεκριμένη εξέλιξη, εστιάζοντας τόσο στις αναμενόμενες κεφαλαιακές εισροές προς τη μετοχή, όσο και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις και ανακατανομές σταθμίσεων (εισροές/εκροές) για τις υπόλοιπες μετοχές που απαρτίζουν τον ελληνικό δείκτη.
Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής οίκος MSCI προχώρησε χθες το βράδυ στην ένταξη της Motor Oil στον MSCI Greece Standard Index κατά την τριμηνιαία αναθεώρηση του Αυγούστου, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των ελληνικών εισηγμένων στον βασικό δείκτη στις 10. Παράλληλα, η Motor Oil αποχωρεί από τον δείκτη MSCI Small Cap, στον οποίο προστίθεται η μετοχή της Κρι Κρι. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία εφαρμογής (effective date) την 1η Σεπτεμβρίου. Με την προσθήκη της Motor Oil, η σύνθεση του MSCI Greece Standard Index διαμορφώνεται ως εξής: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil.
Ταυτόχρονα, ο MSCI έδωσε στη δημοσιότητα και τα στοιχεία της προσομοίωσης (simulated pro forma) για τη μελλοντική ταξινόμηση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές. Σύμφωνα με την προσομοίωση, όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, ο δείκτης MSCI Greece Standard εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί στις 6 μετοχές. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank), η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ. Η τελική σύνθεση των μετοχών που θα απαρτίζουν τον ελληνικό δείκτη στις αναπτυγμένες αγορές θα οριστικοποιηθεί από τον MSCI κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027.
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