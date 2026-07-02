«Ήθελαν πάση θυσία να τον σκοτώσουν»: Τα σενάρια για την καλά σχεδιασμένη βομβιστική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά του και το οργανωμένο έγκλημα

Οι κατηγορίες που αρνείται

Μαζί τους βρισκόταν και ο, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης και νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο.Αντίθετα, η νόμιμη σύζυγος του, Άννα, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά, δεν βρισκόταν στο Μονακό τη στιγμή της επίθεσης. Η οικογένεια διαμένει σε υπερπολυτελή βίλα υψίστης ασφαλείας στο Σεν-Ζαν-Καπ-Φερά, στη γαλλική Ριβιέρα.Οι εισαγγελικές Αρχές του Μονακό αντιμετωπίζουν προς το παρόν την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα.Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, οφέρεται να έχει βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλης πανευρωπαϊκής έρευνας που αφορά δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων (call centres), τα οποία φέρονται να εξαπατούσαν θύματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.Αστυνομικές πηγές στην Ουκρανία υποστηρίζουν ότι τόσο ο επιχειρηματίας όσο και η Νασόμπινα κατάγονται από το, όπου λειτουργούσε μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου δικτύου.Άλλα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η επίθεση ίσως συνδέεται με οικονομικές διαφορές και ανεξόφλητα χρέη προς κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος, μετά από αποτυχημένη συμφωνία για τον έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών δράσης.Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ανακριτικές Αρχές.απέκτησε την περιουσία του μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τις δραστηριότητές του στον κλάδο του κρασιού και των ακινήτων.Το περιοδικό Forbes τον είχε κατατάξει το 2021 στην 45η θέση των πλουσιότερων Ουκρανών, με περιουσία που υπολογιζόταν στα 225 εκατομμύρια δολάρια.Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αρκετές φορές στο στόχαστρο των ουκρανικών Αρχών. Το 2019 εγκατέλειψε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, ενώ από το 2021 ζει μόνιμα στο Μονακό.Το 2023 το Κίεβο του επέβαλε προσωπικές κυρώσεις, κατηγορώντας τον ότι συνέχιζε να εμπορεύεται κρασί από τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία και ότι κατέβαλε σημαντικά φορολογικά έσοδα στο ρωσικό Δημόσιο. Ως αποτέλεσμα, δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία στην Ουκρανία και του απαγορεύθηκε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι διατηρεί περιουσιακά στοιχεία στην Κριμαία ή ότι συνεργάστηκε ποτέ με τη Ρωσία.Επιπλέον, μέσω του νομικού του εκπροσώπου στο Μονακό, διέψευσε και τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τα δίκτυα τηλεφωνικών απατών, υποστηρίζοντας ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί καμία ποινική διαδικασία εναντίον του σε οποιαδήποτε χώρα».