Marca: «Μαρθελίνο και Σαράμπια υποψήφιοι για τον πάγκο του Ολυμπιακού, εάν φύγει ο Μεντιλίμπαρ»
SPORTS
Ολυμπιακός Μαρθελίνο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Έντερ Σαράμπια

Marca: «Μαρθελίνο και Σαράμπια υποψήφιοι για τον πάγκο του Ολυμπιακού, εάν φύγει ο Μεντιλίμπαρ»

Ο δημοσιογράφος της «Marca» Ματέο Μορέτο  σκιαγραφεί την επόμενη ημέρα στον Ολυμπιακό

Marca: «Μαρθελίνο και Σαράμπια υποψήφιοι για τον πάγκο του Ολυμπιακού, εάν φύγει ο Μεντιλίμπαρ»
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Ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από το Champions League και η κακή εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν έχουν χτυπήσει... καμπανάκια στη διοίκηση των Πειραιωτών. 

Τις τελευταίες ώρες έχουν «φουντώσει» τα σενάρια για αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο της ομάδας και στην Ισπανία γράφουν ήδη για διαδόχους. 



Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος της Marca, Ματέο Μορέτο, σε ανάρτησή του στα social media  αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει την αλλαγή προπονητή με τους Μαρθελίνο και Εντέρ Σαράμπια να είναι σε πρώτο πλάνο.

«Ο Ολυμπιακός εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή και αξιολογεί δύο υποψηφίους: τον Μαρσελίνιο Γκαρθία Τόραλ και τον Έντερ Σαράμπια», έγραψε χαρακτηριστικά, ο Ισπανός δημοσιογράφος της Marca.

Ο Μαρθελίνο αποχώρησε από τον πάγκο της Βιγιαρεάλ και δεν έχει ομάδα ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ομάδα του Πειραιά. 

Ο Σαράμπια που τον περασμένο χρόνο ήταν στην Έλτσε είναι και αυτός χωρίς ομάδα.

Κλείσιμο
Στον Ολυμπιακό θα τρέξουν άμεσα οι εξελίξεις αφού το επόμενο Σάββατο (22:00) η ομάδα κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League απέναντι στον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη. 

Για τον Ολυμπιακό ο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι η επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας το 2027.
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