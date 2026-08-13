Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Φωτιά και τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών έξω από τη Ρώμη, σώοι όλοι οι εργαζόμενοι
Φωτιά και τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών έξω από τη Ρώμη, σώοι όλοι οι εργαζόμενοι
'Εγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα – Δύσκολη η προσέγγιση στο σημείο λόγω της πυρκαγιάς - Έρευνα για τα αίτια από την εισαγγελία
Μια γιγαντιαία έκρηξη σημειώθηκε την Πέμπτη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Κολλεφέρο, περίπου 40 χλμ, από τη Ρώμη, στην Ιταλία, χωρίς να υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.
Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της πρώην Simmel, που σήμερα ανήκει στον όμιλο Knds Ammo Italy, αναφέρει η Corriere della Sera, και ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.
Φαίνεται ότι πριν από την έκρηξη είχε ξεσπάσει φωτιά στο εργοστάσιο. Οι 24 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους.
Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.
Η πρώτη αναφορά στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ρώμης έφτασε στις 14:45 (15:45 στην Ελλάδα).
Η εταιρεία διαθέτει ιστορία άνω του ενός αιώνα στον τομέα των πυρομαχικών. Ανέπτυξε εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την παραγωγή πολυάριθμων εξαρτημάτων πυρομαχικών, όπως τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές, τα μεταλλικά μέρη και τις κεφαλές.
Το εργοστάσιο παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για τον στρατό και τον ναυτικό αλλά και στερεά καύσιμα για πυραύλους. Η έκρηξη φαίνεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης των εκρηκτικών.
Ο τοπικός εισαγγελέας άρχισε έρευνα για την υπόθεση εξετάζοντας την εκδοχή του εμπρησμού,αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Τον Οκτώβριο του 2007, στο ίδιο εργοστάσιο είχε σημειωθεί ισχυρή έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εργάτης και να τραυματιστούν άλλοι 13.
Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της πρώην Simmel, που σήμερα ανήκει στον όμιλο Knds Ammo Italy, αναφέρει η Corriere della Sera, και ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.
Φαίνεται ότι πριν από την έκρηξη είχε ξεσπάσει φωτιά στο εργοστάσιο. Οι 24 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους.
Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.
Una gigantesca #esplosione si è verificata alle porte di #Colleferro, provincia di Roma: la deflagrazione è avvenuta in una fabbrica dell'area (la ex Simmel). Sul posto erano già presenti vigili del fuoco e carabinieri per via di un incendio. Si cercano eventuali feriti. pic.twitter.com/VNxG6FZKIY— MC (@Virus1979C) August 13, 2026
Η εταιρεία διαθέτει ιστορία άνω του ενός αιώνα στον τομέα των πυρομαχικών. Ανέπτυξε εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την παραγωγή πολυάριθμων εξαρτημάτων πυρομαχικών, όπως τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές, τα μεταλλικά μέρη και τις κεφαλές.
Το εργοστάσιο παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για τον στρατό και τον ναυτικό αλλά και στερεά καύσιμα για πυραύλους. Η έκρηξη φαίνεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης των εκρηκτικών.
Ο τοπικός εισαγγελέας άρχισε έρευνα για την υπόθεση εξετάζοντας την εκδοχή του εμπρησμού,αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Τον Οκτώβριο του 2007, στο ίδιο εργοστάσιο είχε σημειωθεί ισχυρή έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εργάτης και να τραυματιστούν άλλοι 13.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα