Φωτιά και τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών έξω από τη Ρώμη, σώοι όλοι οι εργαζόμενοι
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Ιταλία Έκρηξη Πυρομαχικά

Φωτιά και τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών έξω από τη Ρώμη, σώοι όλοι οι εργαζόμενοι

'Εγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα – Δύσκολη η προσέγγιση στο σημείο λόγω της πυρκαγιάς - Έρευνα για τα αίτια από την εισαγγελία

Φωτιά και τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών έξω από τη Ρώμη, σώοι όλοι οι εργαζόμενοι
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Μια γιγαντιαία έκρηξη σημειώθηκε την Πέμπτη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Κολλεφέρο, περίπου 40 χλμ, από τη Ρώμη, στην Ιταλία, χωρίς να υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της πρώην Simmel, που σήμερα ανήκει στον όμιλο Knds Ammo Italy, αναφέρει η Corriere della Sera, και ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Φαίνεται ότι πριν από την έκρηξη είχε ξεσπάσει φωτιά στο εργοστάσιο. Οι 24 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Η πρώτη αναφορά στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ρώμης έφτασε στις 14:45 (15:45 στην Ελλάδα).

Η εταιρεία διαθέτει ιστορία άνω του ενός αιώνα στον τομέα των πυρομαχικών. Ανέπτυξε εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την παραγωγή πολυάριθμων εξαρτημάτων πυρομαχικών, όπως τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές, τα μεταλλικά μέρη και τις κεφαλές.

Το εργοστάσιο παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για τον στρατό και τον ναυτικό αλλά και στερεά καύσιμα για πυραύλους. Η έκρηξη φαίνεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης των εκρηκτικών.

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Ο τοπικός εισαγγελέας άρχισε έρευνα για την υπόθεση εξετάζοντας την εκδοχή του εμπρησμού,αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Οκτώβριο του 2007, στο ίδιο εργοστάσιο είχε σημειωθεί ισχυρή έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εργάτης και να τραυματιστούν άλλοι 13.
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