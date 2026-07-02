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Τραμπ: Ξοδεύουμε τα περισσότερα για το ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος, γελοίο!
Τραμπ: Ξοδεύουμε τα περισσότερα για το ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος, γελοίο!
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέθεσε στοιχεία για τις αμυντικές δαπάνες κρατών-μελών την περίοδο 2014-2025, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δαπάνησαν 999 δισ. δολάρια
Ο Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με αιχμηρή ανάρτηση για το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επωμίζονται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα της Συμμαχίας, χωρίς -όπως υποστήριξε- να αποκομίζουν κανένα ουσιαστικό όφελος.
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέθεσε στοιχεία για τις αμυντικές δαπάνες κρατών-μελών την περίοδο 2014-2025, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δαπάνησαν 999 δισ. δολάρια, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπερνά κατά πολύ εκείνο οποιασδήποτε άλλης χώρας του ΝΑΤΟ.
Όπως ανέφερε, το Ηνωμένο Βασίλειο δαπάνησε 90,5 δισ. δολάρια, η Γαλλία 66,5 δισ., η Ιταλία 48,8 δισ. και η Πολωνία 44,3 δισ., ενώ υποστήριξε ότι οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, κινούνται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, για να τις προστατεύουν, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό. Γελοίο!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέθεσε στοιχεία για τις αμυντικές δαπάνες κρατών-μελών την περίοδο 2014-2025, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δαπάνησαν 999 δισ. δολάρια, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπερνά κατά πολύ εκείνο οποιασδήποτε άλλης χώρας του ΝΑΤΟ.
Όπως ανέφερε, το Ηνωμένο Βασίλειο δαπάνησε 90,5 δισ. δολάρια, η Γαλλία 66,5 δισ., η Ιταλία 48,8 δισ. και η Πολωνία 44,3 δισ., ενώ υποστήριξε ότι οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, κινούνται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, για να τις προστατεύουν, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό. Γελοίο!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
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