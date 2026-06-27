Βενεζουέλα: Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό ισοδυναμούν περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός

Βενεζουέλα: Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό ισοδυναμούν περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας

H αξιολόγηση του UNDP βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες και δημογραφικά δεδομένα

Βενεζουέλα: Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό ισοδυναμούν περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας
Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε επτά δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή.

Η προκαταρκτική αυτή αξιολόγηση του UNDP, η οποία διεξήχθη τις ώρες που ακολούθησαν τους καταστροφικούς σεισμούς, βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες και δημογραφικά δεδομένα.

Το UNDP διευκρινίζει ότι η εκτίμησή του "δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές, τις συνολικές οικονομικές συνέπειες ή το μακροπρόθεσμο κόστος της ανοικοδόμησης" και επισημαίνει ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι γενικά έως και τρεις φορές μεγαλύτερος.

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