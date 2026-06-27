Στους 1.430 επισήμως οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, πάνω από 3.000 έμειναν άστεγοι
Στους 1.430 επισήμως οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, πάνω από 3.000 έμειναν άστεγοι
Μετά τους σεισμούς 3.142 άνθρωποι έμειναν άστεγοι - Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων
Συνεχίζει να αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.430, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 3.238, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες.
Μετά τους σεισμούς, 3.142 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Την ίδια στιγμή, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση 72 ωρών από τους φονικούς σεισμούς, διάστημα που θεωρείται κρίσιμο για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Μετά τους σεισμούς, 3.142 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.
Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς ενώ πάνω από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή. Τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς, η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής.
Παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν να υπάρχουν στιγμές που γεννούν ελπίδα. Ένα νεογέννητο βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες σε περιοχές που έχουν ισοπεδωθεί.
Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι εξακολουθεί να ελπίζει στον εντοπισμό επιζώντων, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, ανήμερα εθνικής αργίας, όταν οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονταν στα σπίτια τους, γεγονός που συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Βίντεο από drone καταγράφει τα ισοπεδωμένα κτίρια:
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που παραμένουν έξω από κατεστραμμένα κτίρια, παρακολουθώντας με αγωνία τις προσπάθειες διάσωσης. Στη Λα Γκουάιρα, η Ναζαρέθ Χιμένεθ ξέσπασε σε λυγμούς καθώς γείτονες επιχειρούσαν να σπάσουν με εργαλεία τις πλάκες τσιμέντου για να φτάσουν εγκλωβισμένους συγγενείς της.
«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί;» έλεγε απελπισμένη, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια και βαριά μηχανήματα από το κράτος και τη διεθνή κοινότητα. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα».
Μετά τους σεισμούς, 3.142 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Την ίδια στιγμή, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση 72 ωρών από τους φονικούς σεισμούς, διάστημα που θεωρείται κρίσιμο για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Μετά τους σεισμούς, 3.142 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.
Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς ενώ πάνω από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή. Τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς, η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής.
Παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν να υπάρχουν στιγμές που γεννούν ελπίδα. Ένα νεογέννητο βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες σε περιοχές που έχουν ισοπεδωθεί.
Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι εξακολουθεί να ελπίζει στον εντοπισμό επιζώντων, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, ανήμερα εθνικής αργίας, όταν οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονταν στα σπίτια τους, γεγονός που συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Βίντεο από drone καταγράφει τα ισοπεδωμένα κτίρια:
Αγώνας δρόμου στα συντρίμμιαΠολλοί κάτοικοι έχουν αναλάβει μόνοι τους την αναζήτηση των αγαπημένων τους προσώπων, καταγγέλλοντας την περιορισμένη παρουσία κρατικών διασωστικών δυνάμεων σε έντονα πληγείσες περιοχές. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για «ισχυρή κινητοποίηση», η εικόνα στο πεδίο παραμένει απογοητευτική.
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που παραμένουν έξω από κατεστραμμένα κτίρια, παρακολουθώντας με αγωνία τις προσπάθειες διάσωσης. Στη Λα Γκουάιρα, η Ναζαρέθ Χιμένεθ ξέσπασε σε λυγμούς καθώς γείτονες επιχειρούσαν να σπάσουν με εργαλεία τις πλάκες τσιμέντου για να φτάσουν εγκλωβισμένους συγγενείς της.
«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί;» έλεγε απελπισμένη, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια και βαριά μηχανήματα από το κράτος και τη διεθνή κοινότητα. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα».
🇻🇪 "El gobierno no nos ha apoyado. Hemos sido nosotros quienes hemos salvado a nuestras familias". Denuncian muchos venezolanos, que aseguran que la ayuda aún no llega.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026
Han pasado ya más de 40 horas y muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros. pic.twitter.com/K0CerrdQmw
Επηρεάζονται σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποιΣχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με σχεδόν 1000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, εκτίμησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. «Έως 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα», μεταξύ αυτών δύο εκατομμύρια μονάχα στο Καράκας, επισήμανε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών. Αυτές οι εκτιμήσεις υπογραμμίζουν «τον δυνητικά σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο της καταστροφής», τονίζει ο ΔΟΜ.
Η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 1.600 ξένους διασώστεςΣτο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν φθάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων από τους δίδυμους φονικούς σεισμούς.
Κάτοικοι και εθελοντές στη Λα Γκουάιρα, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπου τουλάχιστον 100 κτίρια, εκ των οποίων πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καταγγέλλουν εδώ και ημέρες ελλείψεις σε βαρύ εξοπλισμό και μια περιορισμένη παρουσία επίσημων αξιωματούχων.
«Τις τελευταίες ώρες, η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 17 πτήσεις που μετέφεραν περισσότερα από 1600 μέλη ομάδων διάσωσης και τις επόμενες 24 ώρες αναμένεται η άφιξη 25 επιπλέον πτήσεων», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, ο Όλιβερ Μπλάνκο.
«Ευχαριστούμε τη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη και αλληλεγγύη της κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών αβεβαιότητας για τους πολίτες της Βενεζουέλας», πρόσθεσε ο Μπλάνκο. Διασώστες κατευθύνονται σε περιοχές γύρω από τη Λα Γκουάιρα και την πρωτεύουσα Καράκας, αν και χθες σε ορισμένα σημεία δεν υπήρχε επίσημη παρουσία καθώς οικογένειες και γείτονες κατέβαλαν προσπάθειες να βρουν τους αγαπημένους τους μέσα στα συντρίμμια, σε πολλές περιπτώσεις σκάβοντας με τα χέρια τους.
Αξιωματούχοι έκλεισαν τον δρόμο μεταξύ της Λα Γκουάιρα και του Καράκας χθες το βράδυ, λέγοντας πως η πυκνή κυκλοφορία εμποδίζει την ταχεία διέλευση των ασθενοφόρων και των ομάδων διάσωσης.
Πολίτες που δεν ανήκουν στις επίσημες ομάδες διάσωσης θα χρειαστούν διαπιστευτήρια για να περάσουν από τα μπλόκα και πολίτες που μίλησαν στο Reuters είπαν δεν τους επετράπη από την αστυνομία να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό δρόμο σήμερα το πρωί, την ώρα που σε έναν παράδρομο επικρατούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ευχαριστήσει πολίτες που μετέφεραν βοήθεια, συχνά με μοτοσυκλέτες, σε πληγέντες. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας πρόβαλε πλάνα με χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια, ρούχα και άλλα είδη βοήθειας που συγκέντρωσε η κυβέρνηση.
Η ηλεκτροδότηση δεν είχε επανέλθει χθες στην περιοχή κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στο Μορόν, όπως και στη Λα Γκουάιρα, ωστόσο έχει αποκατασταθεί σε άλλα σημεία, με την πρόεδρο Ροντρίγκες να κάνει γνωστό πως το 60% της ηλεκτροδότησης έχει επανέλθει.
Αν και η κυβέρνηση λέει πως εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ή είναι παγιδευμένοι, περισσότερα από 54.000 ονόματα ανθρώπων έχουν εγγραφεί ως αγνοούμενοι σε έναν ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η αντιπολίτευση της χώρας.
Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι άμεσες ζημίες από τους σεισμούς θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Χάος, λεηλασίες και ελλείψειςΤην ίδια στιγμή, σκηνές χάους καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, με ουρές έξω από καταστήματα και φαρμακεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν περιστατικά λεηλασιών βασικών αγαθών όπως τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Σε ένα περιστατικό, γυναίκα έπεσε στο έδαφος για να προστατεύσει πάνες που είχε προμηθευτεί για το μωρό της από ένα κατάστημα.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον θόρυβο, με διασώστες από το Μεξικό και άλλες χώρες να ζητούν επανειλημμένα σιγή ώστε να εντοπίσουν πιθανά σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια.
Venezuelans took the search for missing loved ones into their own hands Friday in the aftermath of back-to-back earthquakes, citing the scarcity of government rescuers, as the human toll of the disaster climbed to at least 920 dead and more than 3,300 hurt.— The Associated Press (@AP) June 26, 2026
AP Video/Juan Arraez pic.twitter.com/iWJa1BbMON
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