Λευκάδα: Τουριστικό ιστιοφόρο με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο
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Λευκάδα Τουριστικό Σκάφος Ατύχημα

Λευκάδα: Τουριστικό ιστιοφόρο με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Λευκάδα: Τουριστικό ιστιοφόρο με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο
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Πρόσκρουση επιβατηγού - τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας σε ελλιμενισμένα σκάφη, σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας.

Στο σκάφος επέβαιναν επτά άτομα, ενώ τα ελλιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
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