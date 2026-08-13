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Λευκάδα: Τουριστικό ιστιοφόρο με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο
Λευκάδα: Τουριστικό ιστιοφόρο με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
Πρόσκρουση επιβατηγού - τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας σε ελλιμενισμένα σκάφη, σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας.
Στο σκάφος επέβαιναν επτά άτομα, ενώ τα ελλιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στο σκάφος επέβαιναν επτά άτομα, ενώ τα ελλιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
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