Βενεζουέλα: Αμερικανικά αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια προσγειώνονται στο αεροδρόμιο του Καράκας
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός

Βενεζουέλα: Αμερικανικά αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια προσγειώνονται στο αεροδρόμιο του Καράκας

Ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης του αεροδρομίου είναι ξανά σε λειτουργία και δέχεται αεροσκάφη ανέφερε αξιωματούχος

Βενεζουέλα: Αμερικανικά αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια προσγειώνονται στο αεροδρόμιο του Καράκας
Ένας διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου του Καράκας άνοιξε ξανά και δέχεται αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, τρεις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα.

"Σήμερα το πρωί (Σαββάτου), στο αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ (το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας σ.σ.), ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης είναι ξανά σε λειτουργία και δέχεται αεροσκάφη C-17", είδος στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. "Τώρα που το αεροδρόμιο είναι ανοιχτό, θα εντείνουμε την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας", πρόσθεσε.


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