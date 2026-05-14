Απίστευτο βίντεο από την Ινδία: Άνδρας εκτοξεύτηκε στον αέρα μαζί με υπόστεγο σε φονική καταιγίδα
Σοκάρουν οι εικόνες από την πολιτεία Ουτάρ Πραντές, όπου ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές
Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Νανχέ Μιγιάν, βρισκόταν στο χωριό Μπαμιγιάνα, όταν μια ισχυρή ριπή ανέμου σήκωσε το μεταλλικό φύλλο του υπόστεγου μαζί με τον ίδιο. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος από το κρεβάτι του νοσοκομείου, κρατούσε ένα σχοινί προσπαθώντας να προστατευθεί, ωστόσο η ένταση του ανέμου ήταν τόσο μεγάλη που το σχοινί έσπασε.
This real video shows a person being thrown into the air while holding onto a tin roof as strong winds tore it off a house during the storm in Bareilly, Uttar Pradesh, India.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 14, 2026
LATEST: Death toll rises to 89, with 53 people injured. https://t.co/zf8V9LtH7g pic.twitter.com/fJl3QqaiAd
Από την πτώση υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και συγκεκριμένα κατάγματα στα χέρια και στα πόδια. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αξιωματούχος που τον επισκέφθηκε στο ιατρικό κέντρο διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια.
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η πολιτεία Ουτάρ Πραντές βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει δεκάδες θύματα και εκτεταμένες ζημιές.
Δεκάδες νεκροί από τις καταιγίδες στην Ουτάρ Πραντές
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PTI, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή την Τετάρτη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 89 ανθρώπους, ενώ ακόμη 53 τραυματίστηκαν. Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημιές σε 87 κατοικίες, ενώ σκοτώθηκαν και 114 ζώα.
#India 🇮🇳 🚨— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 14, 2026
At least 89 people were killed after severe storms, heavy rain, hail, and lightning struck Uttar Pradesh on Wednesday, officials said.
The storms also injured dozens, damaged homes, and killed livestock. Many deaths were caused by falling trees and collapsing walls. pic.twitter.com/ZaRHwYYiJq
Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Γιόγκι Αντιτανάθ, έδωσε εντολή σε όλες τις περιφέρειες να αποστέλλουν αναλυτικές ενημερώσεις κάθε τρεις ώρες σχετικά με τις ζημιές από καταιγίδες, βροχές και κεραυνούς.
Uttar Pradesh..pic.twitter.com/AaHhHg1wGl— Alertageo (@alertarojanot) May 14, 2026
Σημαντικές καταστροφές έχουν αναφερθεί σε αρκετές περιφέρειες της Ουτάρ Πραντές, μεταξύ αυτών οι Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur και Sonbhadra, όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και κατοικίες.
Εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές
