Απίστευτο βίντεο από την Ινδία: Άνδρας εκτοξεύτηκε στον αέρα μαζί με υπόστεγο σε φονική καταιγίδα
Σοκάρουν οι εικόνες από την πολιτεία Ουτάρ Πραντές, όπου ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή Μπαρέιλι της πολιτείας Ουτάρ Πραντές στην Ινδία, όπου ένας άνδρας εκτοξεύτηκε στον αέρα μαζί με μεταλλικό υπόστεγο κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή την Τετάρτη.

Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Νανχέ Μιγιάν, βρισκόταν στο χωριό Μπαμιγιάνα, όταν μια ισχυρή ριπή ανέμου σήκωσε το μεταλλικό φύλλο του υπόστεγου μαζί με τον ίδιο. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος από το κρεβάτι του νοσοκομείου, κρατούσε ένα σχοινί προσπαθώντας να προστατευθεί, ωστόσο η ένταση του ανέμου ήταν τόσο μεγάλη που το σχοινί έσπασε.

«Ήταν ύψος 9 έως 12 μέτρων. Δεν ξέρω πού έπεσα. Βρισκόμουν τουλάχιστον 15 μέτρα μακριά», δήλωσε ο τραυματίας στο NDTV, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Από την πτώση υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και συγκεκριμένα κατάγματα στα χέρια και στα πόδια. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αξιωματούχος που τον επισκέφθηκε στο ιατρικό κέντρο διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια.

O Νανχέ Μιγιάν



Δεκάδες νεκροί από τις καταιγίδες στην Ουτάρ Πραντές

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η πολιτεία Ουτάρ Πραντές βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει δεκάδες θύματα και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PTI, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή την Τετάρτη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 89 ανθρώπους, ενώ ακόμη 53 τραυματίστηκαν. Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημιές σε 87 κατοικίες, ενώ σκοτώθηκαν και 114 ζώα.



Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Γιόγκι Αντιτανάθ, έδωσε εντολή σε όλες τις περιφέρειες να αποστέλλουν αναλυτικές ενημερώσεις κάθε τρεις ώρες σχετικά με τις ζημιές από καταιγίδες, βροχές και κεραυνούς.

Παράλληλα, ζήτησε από τους τοπικούς αξιωματούχους να δημοσιοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες για τις επιχειρήσεις διάσωσης, τη διανομή αποζημιώσεων και τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων.



Εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές

Σημαντικές καταστροφές έχουν αναφερθεί σε αρκετές περιφέρειες της Ουτάρ Πραντές, μεταξύ αυτών οι Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur και Sonbhadra, όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και κατοικίες.
