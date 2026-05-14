Απίστευτο βίντεο από την Ινδία: Άνδρας εκτοξεύτηκε στον αέρα μαζί με υπόστεγο σε φονική καταιγίδα

Σοκάρουν οι εικόνες από την πολιτεία Ουτάρ Πραντές, όπου ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές





O Νανχέ Μιγιάν





Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή Μπαρέιλι της πολιτείας Ουτάρ Πραντές στην Ινδία , όπου ένας άνδρας εκτοξεύτηκε στον αέρα μαζί με μεταλλικό υπόστεγο κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή την Τετάρτη.Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Νανχέ Μιγιάν, βρισκόταν στο χωριό Μπαμιγιάνα, όταν μια ισχυρή ριπή ανέμου σήκωσε το μεταλλικό φύλλο του υπόστεγου μαζί με τον ίδιο. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος από το κρεβάτι του νοσοκομείου», δήλωσε ο τραυματίας στο NDTV , περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.Από την πτώση υπέστηκαι συγκεκριμένα. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αξιωματούχος που τον επισκέφθηκε στο ιατρικό κέντρο διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια.Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η πολιτεία Ουτάρ Πραντές βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει δεκάδες θύματα και εκτεταμένες ζημιές.Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PTI, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή την Τετάρτη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 89 ανθρώπους, ενώ ακόμη 53 τραυματίστηκαν. Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημιές σε 87 κατοικίες, ενώ σκοτώθηκαν και 114 ζώα.Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Γιόγκι Αντιτανάθ, έδωσε εντολή σε όλες τις περιφέρειες να αποστέλλουν αναλυτικές ενημερώσεις κάθε τρεις ώρες σχετικά με τις ζημιές από καταιγίδες, βροχές και κεραυνούς.

Εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές Σημαντικές καταστροφές έχουν αναφερθεί σε αρκετές περιφέρειες της Ουτάρ Πραντές, μεταξύ αυτών οι Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur και Sonbhadra, όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και κατοικίες.