Τέλος εποχής για τα Panini: Η FIFA έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κάρτες Μουντιάλ σε άλλη εταιρεία
Σε μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στον κόσμο των συλλεκτικών αντικειμένων, η FIFA και η Fanatics υπέγραψαν μια μακροπρόθεσμη, αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης που θα επιτρέψει στην Topps -η οποία ανήκει στην Fanatics- να παράγει κάρτες ποδοσφαίρου, αυτοκόλλητα και παιχνίδια με συλλεκτικές κάρτες για το Παγκόσμιο Κύπελλο και άλλες διοργανώσεις της FIFA, ξεκινώντας από το 2031. Αυτό θα θέσει τέλος στη μακροχρόνια συνεργασία της FIFA με την Panini στον συγκεκριμένο τομέα.
Η Panini ήταν βασικός δικαιοδόχος για τις κάρτες και τα βιβλία αυτοκόλλητων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA για σχεδόν 60 χρόνια, ξεκινώντας από το 1970 και μέχρι το τουρνουά του 2030, με εξαίρεση τη διοργάνωση του 1994, σύμφωνα με τους New York Times. «Με την Fanatics, βλέπουμε ότι προωθούν τεράστια καινοτομία στα αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα, η οποία προσφέρει στους οπαδούς έναν νέο, ουσιαστικό τρόπο να αλληλεπιδρούν με τις αγαπημένες τους ομάδες και τους αγαπημένους τους παίκτες», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, στο The Athletic. «Έτσι, από τη σκοπιά της FIFA, μπορούμε να παγκοσμιοποιήσουμε αυτή την αλληλεπίδραση με τους οπαδούς ακριβώς χάρη στο παγκόσμιο τουρνουά μας. Και αυτό παρέχει μια άλλη σημαντική πηγή εμπορικών εσόδων που διοχετεύουμε, όπως πάντα, πίσω στο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο», συμπλήρωσε.
Η Fanatics θα δωρίσει συλλεκτικά αντικείμενα αξίας άνω των 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε παιδιά σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, στο πλαίσιο της σύμβασης με τη FIFA, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Fanatics, Μάικλ Ρούμπιν, δήλωσε ότι στόχος αυτής της συμφωνίας είναι η επέκταση της της εταιρείας πέρα από τις ΗΠΑ.
«Η δραστηριότητά μας στον τομέα των συλλεκτικών αντικειμένων φέτος πραγματοποιείται κατά 85% στις ΗΠΑ. Επομένως, καθώς σκεφτόμαστε πώς να επεκταθούμε παγκοσμίως, ώστε να μετατρέψουμε αυτή τη δραστηριότητα σε μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τη FIFA», δήλωσε ο Ρούμπιν στο The Athletic. «Γι' αυτό, εμείς σκεφτόμαστε την παγκόσμια (ανάπτυξη). Η μεγάλη μας πρωτοβουλία ανάπτυξης και η συνεργασία μας με τη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός στον κόσμο από το Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια», ανέφερε.
«Πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα πρέπει να αποτελεί τη μεγαλύτερη δραστηριότητά μας. Δουλειά μας είναι να φροντίζουμε να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη και να καινοτομούμε με τρόπο που κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τους New York Times, μια καινοτομία που ενδέχεται να έρθει μπορεί με την εισαγωγή από την Topps των «Debut Patch» σε σετ που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρακτικά ένας παίκτης θα φορά ένα Debut Patch στη φανέλα του κατά τη διάρκεια του πρώτου του αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο στη συνέχεια θα αφαιρείται, θα πιστοποιείται και θα τοποθετείται σε μια συλλεκτική κάρτα υπογεγραμμένη από τον ίδιο. Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι τα προγράμματα με ετικέτες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αγώνες θα ξεκινήσουν ήδη από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, παρόλο που η συμφωνία αδειοδότησης δεν θα τεθεί σε ισχύ για αρκετά χρόνια.
«Τα τρία προηγούμενα χρόνια (πριν η Fanatics μπορέσει να χρησιμοποιήσει την άδεια), η NFL έβαζε ετικέτες “ντεμπούτου” στους νεοσύλλεκτους όταν έπαιζαν τον πρώτο τους αγώνα και στη συνέχεια φύλαγε αυτά τα αναμνηστικά μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα δικαιώματα», είπε ο Ρούμπιν. «Νομίζω ότι το κάνουμε αυτό σε όλα τα αθλήματα. Υπάρχει ένας πολυετής κύκλος. Το κάναμε με το NFL, το NBA και την MLB και όλα αυτά ήταν βασικά πέντε χρόνια νωρίτερα. Οπότε πιστεύω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το ανακοινώσουμε και να αρχίσουμε να χτίζουμε τις πρωτοβουλίες», συμπλήρωσε.
Στο μεταξύ, η Fanatics απέκτησε μελλοντικά αποκλειστικά δικαιώματα αδειοδότησης για την παραγωγή συλλεκτικών καρτών και βιβλίων αυτοκόλλητων για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών της Αγγλίας, της Βραζιλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, όπως ανέφεραν πηγές στο The Athletic τον περασμένο μήνα. Η Topps απέκτησε επίσης τα μελλοντικά δικαιώματα για τις εθνικές ομάδες των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη συμφωνία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η εταιρεία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξασφάλισε τα δικαιώματα για την Αργεντινή με άμεση ισχύ.
Τον Δεκέμβριο, η FIFA είχε επιλέξει τη Fanatics ως τον αποκλειστικό διαχειριστή όλων των σημείων λιανικής πώλησης στα γήπεδα και τα φεστιβάλ οπαδών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
«Αυτή η συμφωνία (για συλλεκτικά αντικείμενα) αντανακλά τη στρατηγική της FIFA να αντλήσει διδάγματα από τη Βόρεια Αμερική, όπου η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού φτάνει πραγματικά σε διαφορετικά επίπεδα», δήλωσε ο Ινφαντίνο.
«Το έχω δει με τα μάτια μου στην Formula 1, στο NFL, στο UFC, στο NBA και τώρα μπορούμε να το μεταφέρουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου με την Fanatics, που είναι ηγέτης στον συγκεκριμένο τομέα. Έτσι, αυτή η συμφωνία ενισχύει την εμπλοκή των οπαδών και την αφήγηση ιστοριών, δημιουργώντας βαθύτερες συναισθηματικές συνδέσεις μεταξύ οπαδών και παικτών μέσω συλλεκτικών αντικειμένων ή, για παράδειγμα, μέσω αναμνηστικών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αγώνες και άλλες εκδηλώσεις».
«Debut Patch» από το UFC:
Εν τω μεταξύ, η απώλεια της άδειας της FIFA το 2031 δημιουργεί περαιτέρω ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον της Panini. Η Panini αρχικά σκεφτόταν να πουλήσει την εταιρεία το 2025, όπως ανέφερε το The Athletic τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα έγγραφα πώλησης της εταιρείας που απέκτησε το The Athletic, η Panini αναφέρει ότι πραγματοποίησε καθαρές πωλήσεις ύψους σχεδόν 613 εκατ. Ευρώ από τα προϊόντα της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, καταρρίπτοντας το εταιρικό ρεκόρ για μια μεμονωμένη συλλογή της Panini. Η Panini εκτιμά επίσης καθαρές πωλήσεις 1,26 δισ. ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ από προϊόντα με άδεια Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι προβλέψεις της Panini για τις καθαρές πωλήσεις ολόκληρης της εταιρείας ανέρχονται σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ το 2026 και 2,37 δισ. ευρώ το 2030.
Το μέλλον της Panini
Πηγές που συμμετείχαν στις συζητήσεις για την πώληση δήλωσαν στο The Athletic ότι η Panini ανέβαλε τις προσπάθειες πώλησης της εταιρείας στα τέλη του περασμένου έτους, με την ελπίδα ότι τα έσοδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα βελτίωναν την αποτίμηση της εταιρείας. Μετά από δημοσιεύματα τον περασμένο μήνα σχετικά με την πρόθεση της Panini να πουλήσει την εταιρεία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, η Panini εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι μέτοχοι έχουν προσλάβει την Citigroup για να τους βοηθήσει στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των μελλοντικών στρατηγικών επιλογών της εταιρείας, με την ανάλυση να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
«Οι επιλογές που εξετάζονται επί του παρόντος περιλαμβάνουν τη διατήρηση της τρέχουσας ιδιοκτησιακής δομής της Panini χωρίς αλλαγές, την επιδίωξη της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο και το άνοιγμα της κεφαλαιακής δομής σε έναν μεγάλο στρατηγικό εταίρο, ικανό να συνεισφέρει, ιδίως, πολύτιμες σχέσεις για την περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξης της εταιρείας», αναφέρεται στη δήλωση. «Ωστόσο, δεν θα επιδιωχθεί πώληση σε κανέναν ανταγωνιστή, καθώς ο στόχος είναι η επέκταση της εταιρείας και όχι η εξάλειψή της», συμπλήρωσε.
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η Panini βρίσκεται σε συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με την Fanatics, την οποία έχει κατηγορήσει για αθέμιτο ανταγωνισμό και μονοπώληση της βιομηχανίας των αθλητικών καρτών, αφού η Fanatics απέκτησε αποκλειστικά, μακροπρόθεσμα δικαιώματα αδειοδότησης από το NBA και το NFL που κατείχε προηγουμένως η Panini, για να τα συνδυάσει με τις αποκλειστικές άδειές της για το MLB, την Premier League, τη F1, τη Bundesliga, το WWE και άλλα.
Στα δικαστήρια
Η Fanatics αρνείται τους ισχυρισμούς της αγωγής της Panini και αναφέρει σε μια εν εξελίξει ανταγωγή ότι η Panini ξεκίνησε μια «παρατεταμένη, παράνομη και δόλια εκστρατεία αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, τακτικών εκφοβισμού και αδικοπραξιών» σε μια προσπάθεια να αναγκάσει τη Fanatics να πληρώσει ένα εξωφρενικό ποσό για να τερματίσει η Panini τις άδειές της νωρίς το 2022.
