Ο τρόμος στα μάτια της Μελάνια όταν ακούει πυροβολισμούς και η απομάκρυση Τραμπ από το κεντρικό τραπέζι, δείτε βίντεο
Βαριά οπλισμένοι πράκτορες της ασφάλειας επεμβαίνουν αστραπιαία και απομακρύνουν τον πρόεδρο προς το αριστερό μέρος της εξέδρας ενώ η Μελάνια κρύβεται κάτω από το τραπέζι
Το ετήσιο δείπνο των ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε αρχίσει, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες, όταν ακούσθηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.
Σε βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.
Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία και τον τρόμο να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.
Αμέσως όπως φαίνεται στο βίντεο βαριά οπλισμένοι πράκτορες της ασφάλειας επεμβαίνουν αστραπιαία και απομακρύνουν τον πρόεδρο προς το αριστερό μέρος της εξέδρας ενώ η Μελάνια όπως φαίνεται στο πάνω βίντεο κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Η μουσική σταματά και άλλοι πράκτορες περνούν πάνω από το τραπέζι και φαίνονται να σημαδεύουν με τα όπλα τους το κοινό.
“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.— The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026
President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8
