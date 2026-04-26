Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον: Οι καλεσμένοι κρύβονταν στα τραπέζια, πώς φυγαδεύτηκε ο Τραμπ
Δείτε βίντεο από τις πανικόβλητες αντιδράσεις στη δεξίωση αφού ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και από τη σύλληψη του δράστη - Εκτός κινδύνου ο πράκτορας που τραυματίστηκε -  Παραδέχτηκε ο Κόουλ Άλεν ότι ήθελε να βλάψει αξιωματούχους της κυβέρνησης

Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε σε δεξίωση όπου παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο και συνελήφθη αφού πυροβόλησε μέλος των δυνάμεων της τάξης.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ενέργεια «εν δυνάμει δολοφόνου», τονίζοντας ότι η Δημοκρατία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο παρόμοιων επιθέσεων.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά το επεισόδιο.

Απέναντί του είχε δημοσιογράφους με παπιγιόν και μακριές τουαλέτες που, όπως αυτός, ήταν προσκεκλημένοι σ' αυτό το δείπνο στο οποίο συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκε από πυρά, ενώ αργότερα ανακοινώθηκε ότι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένοπλος, που έχει πλέον ταυτοποιηθεί ως Κόουλ Άλεν, ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας».  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο δράστης είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.

Το χρονικό της επίθεσης

Το ετήσιο δείπνο των ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε μόλις αρχίσει, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες, όταν ακούσθηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

Ακούσθηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!». Οι καλεσμένοι αμέσως ξάπλωσαν ή γονάτισαν στο πάτωμα και μπήκαν κάτω από τα τραπέζια ενώ πολλοί απ' αυτούς κρατούσαν υψωμένα τα κινητά τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν, ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, φυγαδεύτηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Service μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι. Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.

Βίντεο από την είσοδο του δράστη στον χώρο της εκδήλωσης:



Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου, φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

Βαριά οπλισμένοι πράκτορες της ασφάλειας επεμβαίνουν τότε πολύ γρήγορα και απομακρύνουν τον πρόεδρο προς το αριστερό μέρος της εξέδρας. Η ατμοσφαιρική μουσική σταματά και άλλοι πράκτορες περνούν πάνω από το τραπέζι και φαίνονται να σημαδεύουν με τα όπλα τους το κοινό.


Αστυνομικοί περικύκλωσαν το σημείο και ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η ένωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) οργανώνει αυτό το δείπνο πολιτικών και δημοσιογράφων στο οποίο συμμετέχουν κάθε άνοιξη εκατοντάδες πρόσωπα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται αδιάκοπα στον Τύπο, παρευρισκόταν για πρώτη φορά ως πρόεδρος.

Αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα μετά τους πυροβολισμούς: 



«Οι πυροβολισμοί δεν θα με αποτρέψουν να κερδίσω τον πόλεμο με το Ιράν»


Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο αυτό δεν έχει σχέση με τη διεθνή κρίση.

«Αυτό δεν θα με αποτρέψει να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους μερικές ώρες μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση της Ένωσης των ανταποκριτών που είναι διαπιστευμένοι στο Λευκό Οίκο, από την οποία απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

«Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση με αυτό, αληθινά δεν το πιστεύω, στη βάση αυτών που γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Μερικά λεπτά νωρίτερα είχε απαντήσει «ποτέ δεν ξέρει κανείς», όταν τον ρώτησαν αν πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.

«Κάνω επικίνδυνη δουλειά»


Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επιπλέον στην άνοδο της πολιτικής βίας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που αφορά όλες τις χώρες. «Καμία χώρα δεν είναι απρόσβλητη», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών «επικίνδυνο επάγγελμα», σημειώνοντας ότι οι πολιτικές του τον καθιστούν στόχο.

«Είναι μέσα στο παιχνίδι», ανέφερε, προσθέτοντας: «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω».

Ο ίδιος είπε ότι αρχικά νόμισε πως ο ήχος των πυροβολισμών προερχόταν από την πτώση ενός δίσκου, ενώ αστειεύτηκε ότι όταν δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι συγκεντρωθούν ξανά για το δείπνο, θα φροντίσουν να είναι «πιο ασφαλές».



«Πολυάριθμα όπλα»


Λίγο πριν απ' αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Aμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Μπροστά από το ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.



Ο δράστης θα οδηγηθεί αύριο στη δικαιοσύνη


Ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα, ενώπιον της δικαιοσύνης, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε βάρος του θα απαγγελθούν δύο κατηγορίες: η πρώτη για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και η δεύτερη για την επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο, διευκρίνισε η εισαγγελέας της αμερικανικής πρωτεύουσας Τζανίν Πίρο.

Κόουλ Άλεν: Δάσκαλος 31 ετών ο δράστης

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο ετήσιο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν εργάζεται ως δάσκαλος. Συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο Αμερικανός πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

Ένα προφίλ στο LinkedIn που αντιστοιχεί στο όνομα και τη φωτογραφία του τον παρουσιάζει ως μερικής απασχόλησης εκπαιδευτικό στην C2 Education, εταιρεία προετοιμασίας εξετάσεων και φροντιστηριακής υποστήριξης. Η C2 είχε ανακηρύξει τον Άλεν «εκπαιδευτικό του μήνα» τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αργά το βράδυ του Σαββάτου δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την εταιρεία μέσω τηλεφώνου.



Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε το 2017 από το California Institute of Technology με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, ενώ πέρυσι απέκτησε μεταπτυχιακό στην επιστήμη υπολογιστών από το California State University-Dominguez Hills.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Caltech, είχε παρουσιαστεί σε τοπικό ρεπορτάζ το 2017 για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με αρχεία της Federal Election Commission, ο Άλεν είχε δωρίσει 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.
