Βίντεο: Η στιγμή που ο ένοπλος εισβάλει στη δεξίωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ
Ο άνδρας ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραβούν τα όπλα τους και τον ακινητοποιούν
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένας ένοπλος εισβάλλει στον χώρο της δεξίωσης των ανταποκριτών του Τύπου στον Λευκό Οίκο, όπου παρευρισκόταν και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Το σχετικό υλικό, σύμφωνα με αναφορές, δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ενώ ο πρόεδρος απομακρύνθηκε άμεσα από τον χώρο μαζί με άλλα κυβερνητικά στελέχη, την ώρα που επικρατούσε χάος και πανικός.
Στις εικόνες διακρίνεται ένας άνδρας να περνά με ταχύτητα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο της αίθουσας, με μέλη της ασφάλειας να αντιδρούν τραβώντας τα όπλα τους.
Παράλληλα, πράκτορες ασφαλείας εισέρχονται στον χώρο και απομακρύνουν τον Τραμπ προς ασφαλές σημείο, ενώ η εκδήλωση διακόπτεται απότομα. Άλλοι άνδρες της ασφάλειας φαίνονται να καλύπτουν τον χώρο, σημαδεύοντας προς διάφορες κατευθύνσεις καθώς προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη, ενώ προηγουμένως φέρεται να είχε πυροβολήσει μέλος της ασφάλειας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με την περιοχή να αποκλείεται και ελικόπτερα να πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από το κέντρο της πρωτεύουσας.
Μέσω της πλατφόρμας του, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συνεχάρη τις υπηρεσίες ασφαλείας για την άμεση αντίδρασή τους.
Το δείπνο διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, συγκεντρώνοντας πολιτικούς, δημοσιογράφους και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.
