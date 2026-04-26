Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Απομακρύνθηκε από δείπνο ο Τραμπ μετά από πυροβολισμούς και επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

το Σάββατο το βράδυ, αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα στο ξενοδοχείο Washington Hilton

Ο δράστης της επίθεσης αρχικά αναφέρθηκε ως νεκρός, σύμφωνα με το CNN. Ωστόσο οι Μυστικές Υπηρεσίες, αλλά και ο Τραμπ έκαναν λόγο για σύλληψη του δράστη. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο για την επίθεση ως έναν 30χρονο άνδρα από την Καλιφόρνια.





Η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ που ήταν επίσης παρόντα απομακρύνθηκαν επίσης εσπευσμένα.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους δράστες προς το παρόν, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις αρχικές αναφορές από την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Πυροβολισμοί και αναστάτωση στο δείπνο των ανταποκριτών