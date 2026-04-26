Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Απομακρύνθηκε από δείπνο ο Τραμπ μετά από πυροβολισμούς και επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ και μέλη της κυβέρνησης απομακρύνθηκαν από το ξενοδοχείο από τη Μυστική Υπηρεσία  - Ένας από τους πράκτορες της έχει πυροβοληθεί - Ένας 30χρονος από την Καλιφόρνια έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της επίθεσης  - Το δείπνο ακυρώθηκε

Επιμέλεια: Μιχάλης Μουσελίμης
Συναγερμός σήμανε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το Σάββατο το βράδυ, αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα στο ξενοδοχείο Washington Hiltonμε αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρυνθεί άμεσα από τον χώρο από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

 Πλάνα  δείχνουν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο εκτός του χώρου, λίγο μετά τους πυροβολισμούς.



Ο δράστης της επίθεσης αρχικά αναφέρθηκε ως νεκρός, σύμφωνα με το CNN.  Ωστόσο οι Μυστικές Υπηρεσίες, αλλά και ο Τραμπ έκαναν λόγο για σύλληψη του δράστη. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο για την επίθεση ως έναν 30χρονο άνδρα από την Καλιφόρνια.

Φωτογραφία του AP δείχνει τις αρχές να έχουν υπό κράτηση έναν άνδρα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν είναι νεκρός.

Ένα άτομο τέθηκε υπό κράτηση μετά από πυροβολισμούς κοντά στην περιοχή προβολής στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε αργότερα η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.



«Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία είναι ασφαλείς μαζί με όλα τα άτομα που τελούν υπό προστασία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου Άντονι Γκουλιέλμι. «Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση».



«Η κατάσταση των εμπλεκομένων δεν είναι ακόμη γνωστή και οι αρχές αξιολογούν ενεργά την κατάσταση», πρόσθεσε.


Σύμφωνα με το CNN στο περιστατικό πυροβολήθηκε ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Η σφαίρα χτύπησε τον προστατευτικό εξοπλισμό του πράκτορα και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του πράκτορα δεν ήταν άμεσα σαφής.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ακούστηκαν πέντε έως επτά πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα όπου λάμβανε χώρα η  εκδήλωση.




Η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ που ήταν επίσης παρόντα απομακρύνθηκαν επίσης εσπευσμένα.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους δράστες προς το παρόν, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις αρχικές αναφορές από την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.


Λίγο μετά το περιστατικό ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε:

«Ήταν μια πραγματικά έντονη βραδιά στην Ουάσινγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος. Ο δράστης συνελήφθη και πρότεινα να “συνεχιστεί η εκδήλωση”, αλλά θα καθοδηγηθούμε πλήρως από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα λάβουν απόφαση σύντομα. Ανεξάρτητα από αυτή την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε σχεδιαστεί και απλώς θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά».

Το πρόγραμμα του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα «ξαναρχίσει», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουεϊτζία Τζιανγκ.  Ωστόσο αποφασίστηκε η εκδήλωση να μην συνεχιστεί.

Ο Τραμπ αρχικά ήθελε να επιστρέψει στον χώρο του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αλλά η Μυστική Υπηρεσία ήταν αντίθετη, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης.  Τελικά ο  Τραμπ δήλωσε ότι επιστρέφει στον Λευκό Οίκο και θα δώσει συνέντευξη Τύπου.


«Οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν να αποχωρήσουμε από τον χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, κάτι που θα κάνουμε άμεσα. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου σε 30 λεπτά από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία, καθώς και ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι απολύτως ασφαλείς. Θα σας μιλήσουμε σε μισή ώρα. Έχω ήδη επικοινωνήσει με όλους τους υπεύθυνους της εκδήλωσης και θα την επαναπρογραμματίσουμε εντός 30 ημερών», έγραψε ο Τραμπ σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social .

Πυροβολισμοί και αναστάτωση στο δείπνο των ανταποκριτών

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ενός επίσημου black tie γεγονότος που συγκεντρώνει δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ακούστηκαν ήχοι που εκλήφθηκαν ως πυροβολισμοί, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.




Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να απευθύνει ομιλία στην εκδήλωση, στην πρώτη του παρουσία στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο πρόεδρος είχε επιλέξει να μην παραστεί στο συγκεκριμένο γεγονός, ενώ απείχε και μετά την επανεκλογή του.

Το Washington Hilton, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, είναι το σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.
Σχετικά Άρθρα

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

