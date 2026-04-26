Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς: «Η Μυστική Υπηρεσία έδρασε με ταχύτητα και θάρρος, ο δράστης συνελήφθη»
Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς: «Η Μυστική Υπηρεσία έδρασε με ταχύτητα και θάρρος, ο δράστης συνελήφθη»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά από πυροβολισμούς - Οι αναρτήσεις του μετά το περιστατικό
Την άμεση αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας εξήρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, επιβεβαιώνοντας ότι ύποπτος συνελήφθη και ότι απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο για λόγους ασφαλείας.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε το περιστατικό ως μια «έντονη βραδιά» στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ επαίνεσε τη Μυστική Υπηρεσία και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την άμεση αντίδρασή τους.
«Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος», ανέφερε.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης συνελήφθη, σημειώνοντας ότι πρότεινε «να συνεχιστεί η εκδήλωση», ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα ακολουθηθούν οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Η ανάρτηση του Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ήταν μια πραγματικά έντονη βραδιά στην Ουάσινγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος. Ο δράστης συνελήφθη και πρότεινα να “συνεχιστεί η εκδήλωση”, αλλά θα καθοδηγηθούμε πλήρως από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα λάβουν απόφαση σύντομα. Ανεξάρτητα από αυτή την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε σχεδιαστεί και απλώς θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά».
Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέα του ανάρτηση ανακοίνωσε πως η Πρώτη Κυρία και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ασφαλείς και πως η εκδήλωση θα προγραμματιστεί ξανά σε 30 ημέρες.
«Οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν να αποχωρήσουμε από τον χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, κάτι που θα κάνουμε άμεσα. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου σε 30 λεπτά από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία, καθώς και ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι απολύτως ασφαλείς. Θα σας μιλήσουμε σε μισή ώρα. Έχω ήδη επικοινωνήσει με όλους τους υπεύθυνους της εκδήλωσης και θα την επαναπρογραμματίσουμε εντός 30 ημερών».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε το περιστατικό ως μια «έντονη βραδιά» στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ επαίνεσε τη Μυστική Υπηρεσία και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την άμεση αντίδρασή τους.
«Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος», ανέφερε.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης συνελήφθη, σημειώνοντας ότι πρότεινε «να συνεχιστεί η εκδήλωση», ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα ακολουθηθούν οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Η ανάρτηση του Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ήταν μια πραγματικά έντονη βραδιά στην Ουάσινγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος. Ο δράστης συνελήφθη και πρότεινα να “συνεχιστεί η εκδήλωση”, αλλά θα καθοδηγηθούμε πλήρως από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα λάβουν απόφαση σύντομα. Ανεξάρτητα από αυτή την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε σχεδιαστεί και απλώς θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά».
Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέα του ανάρτηση ανακοίνωσε πως η Πρώτη Κυρία και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ασφαλείς και πως η εκδήλωση θα προγραμματιστεί ξανά σε 30 ημέρες.
«Οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν να αποχωρήσουμε από τον χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, κάτι που θα κάνουμε άμεσα. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου σε 30 λεπτά από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία, καθώς και ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι απολύτως ασφαλείς. Θα σας μιλήσουμε σε μισή ώρα. Έχω ήδη επικοινωνήσει με όλους τους υπεύθυνους της εκδήλωσης και θα την επαναπρογραμματίσουμε εντός 30 ημερών».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα