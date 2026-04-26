Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς: «Η Μυστική Υπηρεσία έδρασε με ταχύτητα και θάρρος, ο δράστης συνελήφθη»
ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς: «Η Μυστική Υπηρεσία έδρασε με ταχύτητα και θάρρος, ο δράστης συνελήφθη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά από πυροβολισμούς - Οι αναρτήσεις  του μετά το περιστατικό

6 ΣΧΟΛΙΑ
Την άμεση αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας εξήρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, επιβεβαιώνοντας ότι ύποπτος συνελήφθη και ότι απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο για λόγους ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε το περιστατικό ως μια «έντονη βραδιά» στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ επαίνεσε τη Μυστική Υπηρεσία και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την άμεση αντίδρασή τους.

«Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος», ανέφερε.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης συνελήφθη, σημειώνοντας ότι πρότεινε «να συνεχιστεί η εκδήλωση», ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα ακολουθηθούν οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ήταν μια πραγματικά έντονη βραδιά στην Ουάσινγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος. Ο δράστης συνελήφθη και πρότεινα να “συνεχιστεί η εκδήλωση”, αλλά θα καθοδηγηθούμε πλήρως από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα λάβουν απόφαση σύντομα. Ανεξάρτητα από αυτή την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε σχεδιαστεί και απλώς θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά».

Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέα του ανάρτηση ανακοίνωσε πως η Πρώτη Κυρία και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ασφαλείς και πως η εκδήλωση θα προγραμματιστεί ξανά σε 30 ημέρες.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν να αποχωρήσουμε από τον χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, κάτι που θα κάνουμε άμεσα. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου σε 30 λεπτά από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία, καθώς και ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι απολύτως ασφαλείς. Θα σας μιλήσουμε σε μισή ώρα. Έχω ήδη επικοινωνήσει με όλους τους υπεύθυνους της εκδήλωσης και θα την επαναπρογραμματίσουμε εντός 30 ημερών».

Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης