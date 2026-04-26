Τραμπ: «Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στο δείπνο, τον εξουδετέρωσε η Μυστική Υπηρεσία» - Βίντεο της επίθεσης από τις κάμερες ασφαλείας

Αιχμές για την ασφάλεια και σχέδια για νέο χώρο εκδηλώσεων

Έκκληση FBI για πληροφορίες – Πιθανές πολλαπλές κατηγορίες στον δράστη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του συλληφθέντος, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει την έναρξη του περιστατικού.Όπως εξήγησε, προχώρησε σε αυτή την κίνηση «για λόγους διαφάνειας».Παράλληλα ανάρτησε στο Truth Social και φωτογραφίες από τη σύλληψη του δράστη.Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε το περιστατικό για να υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.Αναφερόμενος στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο, σημείωσε ότι «δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο» και επανέφερε το σχέδιό του για την κατασκευή νέας αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο.«Θα είναι μεγαλύτερη και πολύ πιο ασφαλής, με προστασία από drones και αλεξίσφαιρα τζάμια. Τη χρειαζόμαστε. Αυτό ζητούν η Secret Service και ο στρατός», είπε.Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η νέα αίθουσα, επιφάνειας 90.000 τετραγωνικών ποδιών, θα κατασκευαστεί πάνω από την ανατολική πτέρυγα και θα διαθέτει αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.«Την ήθελαν εδώ και 150 χρόνια για πολλούς λόγους, αλλά σήμερα είναι διαφορετικά, γιατί χρειαζόμαστε επίπεδα ασφάλειας που πιθανόν δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε.Στον απόηχο της σύλληψης του ενόπλου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλουν στην έρευνα.Όπως ανέφερε, οι αρχές εξετάζουν βαλλιστικά στοιχεία και το όπλο που βρέθηκε στον χώρο, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες.«Καμία πληροφορία δεν είναι ασήμαντη ή ανεπαρκής. Θα αξιολογήσουμε τα πάντα», τόνισε, καλώντας όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και γνωρίζουν κάτι να επικοινωνήσουν με τις αρχές επιβολής του νόμου, είτε με το FBI είτε με την αστυνομία της Ουάσινγκτον.Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν «εξονυχιστικά» το παρελθόν του υπόπτου.Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να αντιμετωπίσει σύντομα κατηγορίες.«Οι κατηγορίες είναι προφανείς με βάση τη συμπεριφορά του. Θα υπάρξουν πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονται με τους πυροβολισμούς, την κατοχή όπλων και οτιδήποτε άλλο προκύψει», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.Κλείνοντας, υπογράμμισε τον διττό χαρακτήρα των γεγονότων: «Απόψε είδατε το χειρότερο και το καλύτερο αυτής της χώρας. Το χειρότερο στις πράξεις αυτού του δειλού που περιέγραψε ο πρόεδρος. Αλλά και το καλύτερο, γιατί είδατε τις αρχές να κάνουν ακριβώς αυτό που οφείλουν».