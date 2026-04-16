«Ο λαός σας φοβάται, οι αξιωματούχοι δεν σας λένε την αλήθεια» λέει Ρωσίδα influencer στον Πούτιν... και το Κρεμλίνο αναγνωρίζει ότι έχει δίκιο!
«Φυσικά το έχουμε δει, είναι αρκετά δημοφιλές» λέει ο Πεσκόφ για το βίντεο της Βικτόρια Μπόνια - «Αγγίζει πολλά θέματα, για καθένα από τα οποία, όπως μπορείτε να δείτε γίνεται πραγματικά δουλειά»

Το Κρεμλίνο έκανε σήμερα το ασυνήθιστο βήμα να αναγνωρίσει δημόσια την έντονη κριτική που άσκησε στις Αρχές μία διάσημη blogger, η Βικτόρια Μπόνια, λέγοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που εντόπισε η influencer.

Η Μπόνια, η οποία είναι γνωστή στη Ρωσία για τις εμφανίσεις της σε τηλεοπτικά ριάλιτι και άλλα προγράμματα, έχει τεράστιο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η έκκληση που απηύθυνε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα προβλήθηκε περισσότερες από 20 εκατομμύρια φορές, συγκεντρώνοντας πάνω από ένα εκατομμύριο like στο Instagram.

Στη βιντεοσκοπημένη έκκλησή της, η Μπόνια, η οποία ζει εκτός Ρωσίας, λέει ότι υποστήριζει τον Πούτιν, αλλά ότι οι αξιωματούχοι δεν του λένε την αλήθεια για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, ότι ο ρωσικός λαός υποφέρει και πιέζεται τόσο σκληρά από διεφθαρμένους αξιωματούχους, που μια μέρα θα μπορούσε να ξεσηκωθεί.

«Ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος;» είπε. «Να σταματήσουν οι άνθρωποι να φοβούνται και να στριμωχτούν σε ένα σπειροειδές ελατήριο και μια μέρα αυτό το σπειροειδές ελατήριο να εκτοξευθεί».


Το Κρεμλίνο λέει ότι γίνεται δουλειά

Μεταξύ άλλων, η Μπόνια μίλησε κατά της εκτεταμένης καταστολής στο Διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το messenger, ενώ κατηγόρησε τις Αρχές ότι καθυστέρησαν στην αντιμετώπιση των πλημμυρών στο Νταγκεστάν και είπε ότι είχαν χειριστεί λανθασμένα το ξέσπασμα μιας ασθένειας των βοοειδών στη Σιβηρία φέτος, η οποία οδήγησε σε μια αντιδημοφιλή σφαγή.

«Ο λαός σας φοβάται» είπε στον Πούτιν. «Υπάρχει ένα μεγάλο τείχος ανάμεσα στον λαό και εσάς» συνέχισε, κατηγορώντας τους περιφερειακούς κυβερνήτες, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους νομοθέτες ότι δεν είπαν στον Πούτιν την αλήθεια για το τι συνέβαινε.

Το Instagram, όπως και το Facebook, είναι απαγορευμένα στη Ρωσία, αλλά οι Ρώσοι μπορούν να το παρακολουθήσουν χρησιμοποιώντας εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμτίτρι Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε για τη δημόσια έκκληση της Μπόνια, δήλωσε: «Φυσικά, το έχουμε δει. Είναι αρκετά δημοφιλές».

«Αγγίζει πολλά θέματα, για καθένα από τα οποία, όπως μπορείτε να δείτε γίνεται πραγματικά δουλειά», είπε.

«Αλλά, για να είμαστε δίκαιοι, γίνεται πολλή δουλειά πάνω σε αυτά, εμπλέκεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων και τίποτα από αυτά δεν έχει παραβλεφθεί» συμπλήρωσε.




Η blogger λέει ότι το κάνει αυτό για τους Ρώσους

Η άποψη για τον «καλό τσάρο» Πούτιν, ο οποίος παραπληροφορείται από τους αξιωματούχους, δεν είναι καινούργια και οι επικριτές του Κρεμλίνου υποστήριξαν ότι η έκκληση της Μπόνια μπορεί να συντονίστηκε με τις Αρχές για να δώσει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι τα προβλήματά τους τίθενται προς συζήτηση και αντιμετωπίζονται, εν όψει των βουλευτικών εκλογών αργότερα φέτος.

Το έντονο ξέσπασμά της εκδηλώθηκε σε μια στιγμή που ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου και πρώην αξιωματούχοι που έγιναν επιχειρηματίες και τραπεζίτες, σύμφωνα με μια πηγή, είχαν ασκήσει πιέσεις στον Πούτιν για τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τις διακοπές λειτουργίας του mobile internet και τον αποκλεισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η Μπόνια από την πλευρά της ισχυρίσθηκε ότι η πρωτοβουλία να απευθυνθεί δημόσια στον Πούτιν ήταν αποκλειστικά δική της και ότι ενεργούσε εκ μέρους του ρωσικού λαού.
