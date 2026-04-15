Δριμύ κατηγορώ κατά Πούτιν από Ρωσίδα influencer με 13 εκατ. followers: Όλοι υποφέρουν και εσύ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στη χώρα
«Οι άνθρωποι θα κουραστούν να φοβούνται. Συμπιέζονται σαν ελατήριο - και μια μέρα αυτό θα σπάσει» προειδοποίησε η Βικτόρια Μπόνια τον πρόεδρο της Ρωσίας
Δριμύ κατηγορώ κατά του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, εξαπέλυσε η Ρωσίδα influencer Βικτόρια Μπόνια, η οποία έχει 13 εκατομμύρια followers στα social media.
Η Μπόνια, η οποία απέκτησε δημοσιότητα από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι σόου, δημοσίευσε ένα βίντεο 18 λεπτών με αποδέκτη τον Πούτιν προειδοποιώντας τον ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να «ξεσπάσουν».
«Ο κόσμος σε φοβάται. Οι απλοί άνθρωποι φοβούνται, οι μπλόγκερ φοβούνται, οι καλλιτέχνες φοβούνται. Οι κυβερνήτες σε φοβούνται» είπε η Μπόνια, η οποία, πάντως, ζει στο εξωτερικό.
«Το πιο τρομακτικό είναι ότι αυτό συμβαίνει επειδή εσύ, ο Βλαντιμίρ [Πούτιν], δεν ξέρεις τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν σου δίνονται ακριβείς πληροφορίες» πρόσθεσε η Ρωσίδα influencer απηχώντας τη φημολογία ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει γύρω του ανθρώπους που λένε «ναι» και είναι πολύ φοβισμένοι για να τον αμφισβητήσουν, καθώς και από διεφθαρμένους ολιγάρχες που θα κινδύνευαν με καταστροφή αν αλλάξει πολιτική.
«Οι άνθρωποι υποφέρουν πολύ σήμερα. Οι επιχειρήσεις πεθαίνουν - μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι χάνουν χρήματα» συνέχισε στο «κατηγορώ» της η Μπόνια.
Η ίδια προειδοποίησε τον Πούτιν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί: «Ξέρετε σε τι οδηγεί αυτό; Θα σας πω εγώ. Οι άνθρωποι θα κουραστούν να φοβούνται. Συμπιέζονται σαν ελατήριο - και μια μέρα αυτό θα σπάσει».
Το βίντεο - με τίτλο «Μια έκκληση στον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Από όλους τους ενδιαφερόμενους Ρώσους» - έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 6,6 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 370.000 likes μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες.
Видео Виктории Бони (которая из Дом-2): «Владимир Владимирович, люди вас боятся» за 10 часов набрало больше 7 млн просмотров и 400 тыс лайков.— Андрей Пивоваров (@brewerov) April 14, 2026
Содержательно там все по лайту: Путин создал в стране атмосферу страха, цены растут, интернет блокируют. Но интересны два момента – это… pic.twitter.com/PyucmzXUkj
