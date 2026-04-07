Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Η συγκίνηση των μελών του Artemis II, η αφιέρωση στη σύζυγο αστροναύτη που έχει πεθάνει και η μεγάλη αγκαλιά
Σε ιστορική αποστολή εξελίσσεται το ταξίδι τεσσάρων αστροναυτών, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες αναχώρησαν για να τεθούν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από μισό αιώνα και αφού το κατάφεραν προχώρησαν και στην ανακάλυψη κρατήρων που δεν είχαν χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα.
Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έφτασε το βράδυ της Δευτέρας στο πιο απομακρυσμένο σημείο του Διαστήματος που έχει προσεγγίσει ποτέ άνθρωπος, σε απόσταση 252.752 μιλίων (406.764 χιλιομέτρων) από τη Γη, ενώ τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (ώρα Ελλάδος) πέρασε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.
Κατά τη διάρκεια της αποστολής και ενώ κατέρριπταν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη, οι αστροναύτες επικοινώνησαν με το Κέντρο Ελέγχου σε μια στιγμή που μεταδόθηκε ζωντανά από το NASA TV.
«Η επιστημονική μας ομάδα μας βοήθησε με μερικούς σχετικά νέους κρατήρες στη Σελήνη που δεν είχαν προηγουμένως ονομαστεί. Και το πλήρωμά μας θα ήθελε να προτείνει μερικά πιθανά ονόματα», είπε ο Τζέρεμι Χάνσεν, αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας.
«Περάσαμε λίγη ώρα σήμερα το πρωί κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο και καταφέραμε να τα δούμε και με γυμνό μάτι αλλά και μέσα από τον τηλεφακό, οπότε θεωρούμε ότι είναι μια καλή στιγμή να το μεταδώσουμε αυτό», ανέφερε και συνέχισε προτείνοντας ονόματα για δύο κρατήρες,
Όπως εξήγησε, το πλήρωμα προτείνει ο πρώτος κρατήρας να ονομαστεί «Integrity», εμπνευσμένο από το διαστημόπλοιο Orion της αποστολής Artemis II.
Η δεύτερη πρόταση είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ζήτησαν να δοθεί το όνομα «Carroll», προς τιμήν της συζύγου του διοικητή της αποστολής, Ρέιντ Γουάιζμαν που πέθανε το 2020, αφήνοντας πίσω της τον σύζυγό της και τις δύο κόρες τους.
Δείτε το βίντεο:
«Πριν από μερικά χρόνια ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι και, μέσα στη δεμένη οικογένεια των αστροναυτών μας, χάσαμε ένα αγαπημένο πρόσωπο», είπε ο Χάνσεν. «Υπάρχει ένα σχηματισμός σε ένα πραγματικά ξεχωριστό σημείο στη Σελήνη», συνέχισε και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα φωτεινό σημείο που είναι ορατό από τη Γη σε συγκεκριμένες φάσεις του σεληνιακού κύκλου. «Θα θέλαμε να το ονομάσουμε Carroll», είπε εμφανώς συγκινημένος. Αμέσως όλοι οι αστροναύτες αγκαλιάστηκαν.
«Integrity και κρατήρας Carroll, σας ακούμε δυνατά και καθαρά», απάντησε μέσω ασυρμάτου η Τζένι Γκίμπονς, η αναπληρωματική αστροναύτης που βρισκόταν στο Κέντρο Ελέγχου.
