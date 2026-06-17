Εργάτης βασάνιζε αγριόχοιρους με δίκρανο και πλαστικό σωλήνα στη Βρετανία: «Σκηνές αδύνατο να ξεχαστούν»

Ο 48χρονος Στίβεν Γούλγκερ ομολόγησε την ενοχή του στο δικαστήριο





Ο 48χρονος Στίβεν Γούλγκερ χτυπούσε επανειλημμένα τα ζώα με ένα μεταλλικό εργαλείο με αιχμές και έναν πλαστικό σωλήνα, ενώ εργαζόταν σε αγρόκτημα κοντά στο Νόρφολκ. Τα καρέ με την κακοποίηση των ζώων έγιναν πρωτοσέλιδα πριν δύο χρόνια, όταν την υπόθεση έφερε στο φως η Animal Justice Project μετά από έρευνα που διενήργησε.











Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Γούλγκερ είχε χρησιμοποιήσει αιχμηρό αντικείμενο με υπερβολική δύναμη σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις και ότι οι πράξεις του δεν αποτελούσαν «στιγμιαία ενέργεια».



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Η Innovis Ltd, η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της φάρμας, η διευθύνουσα σύμβουλος της, Ντέουι Τζόουνς, και ο διευθυντής της φάρμας, Νάιτζελ Γουόλπολ, έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι, ως υπεύθυνοι, δεν εμπόδισαν την πρόκληση περιττού πόνου σε ζώο.



Η δρ Άλις Μπρόου, κτηνίατρος ειδικευμένη σε χοίρους, δήλωσε: «Το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας έδειξε ότι ο χειρισμός και η μεταχείριση των χοίρων ήταν εντελώς απαράδεκτοι».



«Ο επιθετικός χειρισμός, η προφανής κακή χρήση του εξοπλισμού και η αμέλεια που διαφαίνονται στο βίντεο προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία των ζώων. Αυτό το αποτέλεσμα αντανακλά τη σημασία που έχει το να αντιμετωπίζονται σοβαρά οι παραβιάσεις της ευημερίας των ζώων και να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των προτύπων», σημείωσε.



Ένας 48χρονος εργαζόμενος σε εκτροφείο αγριόχοιρων στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο φυλάκισης, αφού παραδέχθηκε ότι κακοποιούσε συστηματικά τα ζώα, κλωτσώντας τα και χτυπώντας τα με δίκρανο και πλαστικό σωλήνα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μυστική έρευνα φιλοζωικής οργάνωσης.Ο 48χρονος Στίβεν Γούλγκερ χτυπούσε επανειλημμένα τα ζώα με ένα μεταλλικό εργαλείο με αιχμές και έναν πλαστικό σωλήνα, ενώ εργαζόταν σε αγρόκτημα κοντά στο Νόρφολκ. Τα καρέ με την κακοποίηση των ζώων έγιναν πρωτοσέλιδα πριν δύο χρόνια, όταν την υπόθεση έφερε στο φως η Animal Justice Project μετά από έρευνα που διενήργησε.Ο Γούλγκερ εκπροσώπησε τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Ειρηνοδικείο του Νόργουιτς και ομολόγησε την ενοχή του αυτή την εβδομάδα για οκτώ κατηγορίες σχετικά με κακομεταχείριση και παραβίαση της ευημερίας των ζώων, σύμφωνα με την Daily Mail Από τις 781 ώρες βιντεοσκοπήσεων, διαπιστώθηκε ότι τα ζώα στο εκτροφείο αγριόχοιρων «Innovis Gene Centre East», βασανίζονταν μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου του 2024. Το υλικό που τραβήχτηκε κρυφά παραδόθηκε από το Animal Justice Project στην Υπηρεσία Εμπορικών Προτύπων του Νόρφολκ, η οποία άσκησε την ποινική δίωξη.Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Γούλγκερ είχε χρησιμοποιήσει αιχμηρό αντικείμενο με υπερβολική δύναμη σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις και ότι οι πράξεις του δεν αποτελούσαν «στιγμιαία ενέργεια». δικαστής Μάθιου Μπόουν τον προειδοποίησε ότι θα εξεταστούν όλες οι επιλογές επιβολής ποινής, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης κράτησης, λόγω «ενός μοτίβου συμπεριφοράς που στρέφεται κατά των ζώων για ένα χρονικό διάστημα».Ο Γούλγκερ θα κληθεί επίσης να αντιμετωπίσει αίτημα για την απαγόρευση της ιδιοκτησίας ή της εργασίας με ζώα, όταν εκδοθεί η ποινή του στις 5 Αυγούστου.Η Innovis Ltd, η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της φάρμας, η διευθύνουσα σύμβουλος της, Ντέουι Τζόουνς, και ο διευθυντής της φάρμας, Νάιτζελ Γουόλπολ, έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι, ως υπεύθυνοι, δεν εμπόδισαν την πρόκληση περιττού πόνου σε ζώο.Η δρ Άλις Μπρόου, κτηνίατρος ειδικευμένη σε χοίρους, δήλωσε: «Το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας έδειξε ότι ο χειρισμός και η μεταχείριση των χοίρων ήταν εντελώς απαράδεκτοι».«Ο επιθετικός χειρισμός, η προφανής κακή χρήση του εξοπλισμού και η αμέλεια που διαφαίνονται στο βίντεο προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία των ζώων. Αυτό το αποτέλεσμα αντανακλά τη σημασία που έχει το να αντιμετωπίζονται σοβαρά οι παραβιάσεις της ευημερίας των ζώων και να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των προτύπων», σημείωσε.

Ο Άιρτον Κούπερ, διευθυντής εκστρατειών της Animal Justice Project, δήλωσε: «Το χθεσινό αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την προστασία των ζώων και τη λογοδοσία στον βρετανικό αγροτικό τομέα. Οι ερευνητές μας κατέγραψαν σκηνές που ήταν οδυνηρές και αδύνατο να ξεχαστούν. Αυτό το αποτέλεσμα στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι καμία φάρμα, εταιρεία ή άτομο δεν είναι απαλλαγμένο από τον έλεγχο, και ότι η σκληρότητα πίσω από κλειστές πόρτες μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες».