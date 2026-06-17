Απειλεί εκ νέου ο Τραμπ το Ιράν: Θα βομβαρδίσουμε ξανά εάν δεν έχουμε συμφωνία εντός 60 ημερών

«Πρόκειται για ένα Μνημόνιο Συνεργασίας. Αν δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί η συμφωνία είναι πολύ καλή, αλλά ίσως αναγκαστούμε να το κάνουμε, γιατί δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να αποκτήσουν

» τόνισε σε άλλο σημείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά έχει αποδεχθεί τον συγκεκριμένο όρο και ότι αυτό θα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο τελικό κείμενο της συμφωνίας.

.@POTUS: "It's a Memorandum of Understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's alright — we go back to bombing. I don't want to do that because it's so good, but we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon." pic.twitter.com/Ki9pEodsmV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

.@POTUS holds a press conference before concluding his time at the G7 summit in Evian, France: "This meeting could not have come at a better time. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish... ending the current conflict,… pic.twitter.com/DEKo7MiVIS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

NEW: "If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another three weeks, two weeks, four weeks, two years."



President Trump says the agreement reached with Iran accomplished his core objectives: ending the conflict, reopening the Strait of Hormuz, and, most… pic.twitter.com/A8GcKUCy9S — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026



«Δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή εξαιτίας του πολέμου»

«Είπα στον Νετανιάχου να υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγγιση στο Λίβανο»

NEW: "In all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, he gets a little excited sometimes."



President Trump says he urged Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to take a “softer touch” in dealing with Hezbollah targets in Lebanon.



"I said, you can do a… pic.twitter.com/8Eota7sXgk — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026



«Λυπάμαι πολύ για τον Λίβανο, το Ισραήλ θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα το ζήτημα της Χεζμπολάχ»



«Προκαλέσαμε ζημιές 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν»