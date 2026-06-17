Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Εικόνες καταστροφής στη νότια Ισπανία από καλοκαιρινή καταιγίδα, δρόμοι κι επιχειρήσεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν πεζοί - Δείτε βίντεο
Μία από τις ισχυρότερες θερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών έπληξε το βράδυ της Τρίτης στη Χαέν της Ανδαλουσίας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και πανικό σε κατοίκους και επισκέπτες
Σύμφωνα με τη Daily Mail, μία από τις ισχυρότερες θερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών έπληξε το βράδυ της Τρίτης τη Χαέν, στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σκηνές πανικού σε κατοίκους και επισκέπτες.
Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη συνοδεύτηκαν από έντονη χαλαζόπτωση, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν στους δρόμους ή απολάμβαναν τον καλό καιρό λίγες ώρες νωρίτερα σε καφέ και μπαρ της περιοχής.
Βίντεο που καταγράφηκαν περίπου στις 20:00 τοπική ώρα δείχνουν πεζούς να φωνάζουν για βοήθεια καθώς τα ορμητικά νερά τους παρέσυραν και τους εμπόδιζαν να σηκωθούν ξανά όρθιοι. Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα, άνδρας παρασύρεται από τον χείμαρρο μεταξύ των οδών Calle Doctor Civera και San Clemente, ενώ σε άλλο βίντεο ένας άνθρωπος φαίνεται να επιπλέει κατά μήκος πλημμυρισμένου δρόμου δίπλα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, δίνοντας την εικόνα ότι βρίσκεται σε ποτάμι και όχι σε αστικό δρόμο.
Δείτε βίντεο
Την ίδια ώρα, εικόνες από το κεντρικό υπόγειο πάρκινγκ Parking de la Constitucion προκάλεσαν ανησυχία, καθώς τα νερά εισέβαλαν με μεγάλη ταχύτητα στο εσωτερικό του χώρου. Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η στάθμη του νερού ανέβηκε μέχρι την οροφή του γκαράζ, καλύπτοντας πλήρως αρκετά οχήματα.
🚨 Un hombre arrastrado por el agua en la calle Doctor Civera hasta San Clemente, en Jaén. Más de 50 l/m² caídos en apenas una hora esta noche con aviso naranja activo. Las calles de la capital, convertidas en torrentes.— Hora Jaén (@HoraJaen) June 16, 2026
#Jaén #Tormenta #Inundaciones #AvisoNaranja… pic.twitter.com/S38Ar0eRIw
Δείτε φωτογραφίες
Η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια ώστε ανασήκωσε πλακόστρωτα και μετέτρεψε σε επικίνδυνες ζώνες τις υπαίθριες βεράντες καφέ και μπαρ, όπου μέχρι το απόγευμα επικρατούσαν συνθήκες καλοκαιρινής ηλιοφάνειας.
Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet αναβάθμισε το επίπεδο προειδοποίησης στην περιοχή σε πορτοκαλί συναγερμό το βράδυ της Τρίτης, καθώς η χαλαζόπτωση και οι έντονες βροχοπτώσεις αιφνιδίασαν εκατοντάδες κατοίκους και εργαζομένους που επέστρεφαν στα σπίτια τους.
Δείτε βίντεο
Heavy flooding due to extreme rainfall in Jaén, Andalusia, Spain 🇪🇸 (16.06.2026) pic.twitter.com/hvsmM5O3cr— Disaster News (@Top_Disaster) June 16, 2026
Τα προκαταρκτικά στοιχεία του μετεωρολογικού δικτύου Andalucia Meteo (AMETSE) κατέγραψαν 32 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 15 λεπτά, ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο που εξηγεί την ταχύτητα με την οποία πλημμύρισε η πόλη.
Η ξαφνική εισροή τεράστιων ποσοτήτων νερού προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στο αποχετευτικό δίκτυο. Σε αρκετές περιοχές, ορμητικοί πίδακες νερού εκτοξεύονταν από φρεάτια και υπόγειες αποχετεύσεις, επιδεινώνοντας την κατάσταση στους δρόμους.
Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβαν συνολικά 110 κλήσεις που αφορούσαν πλημμυρισμένα γκαράζ, υπόγεια και άλλους χώρους.
Δείτε βίντεο
Buckle up! It's going to get much, much worse.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 17, 2026
This was Jaén in Andalusia, Spain yesterday... pic.twitter.com/hnLlY1VJYZ
Οι αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση. Παράλληλα, συνέστησαν στους οδηγούς να εγκαταλείπουν αμέσως τα οχήματά τους σε περίπτωση που η στάθμη του νερού υπερβεί το ύψος των αξόνων των τροχών.
Οι κίτρινες προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες παραμένουν σε ισχύ σε ολόκληρη την επαρχία της Χαέν και επεκτείνονται κατά μήκος της κοιλάδας του Γουαδαλκιβίρ στις επαρχίες Κόρδοβα και Σεβίλλη. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και για τη Γρανάδα, καθώς και για τη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία.
Jaén in Andalusia, Spain today...🌊— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 16, 2026
📹 Endica Jaén pic.twitter.com/SOd39eJexQ
Παράλληλα, πορτοκαλί συναγερμός έχει τεθεί σε ισχύ σε περιοχές της βορειοδυτικής Ισπανίας, κυρίως στη Γαλικία και γύρω από την Πονφεράδα στην επαρχία Λεόν, όπου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο λόγω της έντονης καταιγιδικής δραστηριότητας.
Οι συγκεκριμένες καταιγίδες θεωρούνται οι πρώτες μεγάλης κλίμακας θερινές κακοκαιρίες του 2026 στην Ισπανία.
Η πρώτη έντονη κακοκαιρία για το φετινό
Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να είναι πιθανές νέες έντονες τοπικές βροχοπτώσεις και καλούν τους οδηγούς να παρακολουθούν στενά τις μετεωρολογικές εξελίξεις.
Παρά τις εικόνες καταστροφής και πανικού που καταγράφηκαν στη Χαέν, οι συντονιστές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ούτε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια.
Δείτε βίντεο
Το φαινόμενο έρχεται μόλις έναν μήνα μετά από αντίστοιχες ακραίες καιρικές συνθήκες που έπληξαν άλλη περιοχή της νότιας Ισπανίας. Τότε, ισχυρές πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν προκαλέσει προβλήματα σε τμήματα της Μούρθια.
16 Haziran 2026 Jaén İspanya 🇪🇸— Hermes (@hermesisos) June 17, 2026
Sel #andalusia#poleshift pic.twitter.com/PmNfiemPUf
Βίντεο που είχαν δημοσιευθεί εκείνη την περίοδο έδειχναν τεράστιους υδροστρόβιλους να υψώνονται στον ουρανό, ενώ δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.
Βίντεο με τεράστιους υδροστρόβιλους
Το φαινόμενο, γνωστό στην Ισπανία ως «manga marina», αποτελεί περιστρεφόμενη στήλη αέρα που σχηματίζεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη και μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα ισχυρές ριπές ανέμου.
Δείτε βίντεο
Gran tormenta en Jaén, donde bastaron tan solo 20 minutos de granizo para inundar calles y provocar más de cien incidencias.— Andalucía Directo ❎ (@adirecto) June 17, 2026
Sin heridos, la ciudad ya recupera la normalidad.
Te contamos más a partir de las 18:00 en #ADirecto@canalsur @canalsurjaen 🎙️ @Eloymoreno20 pic.twitter.com/spPMoIVrnz
Στην περιοχή Λα Μάνγκα, κάτοικοι παρακολούθησαν έκπληκτοι την εμφάνιση πολλών θαλάσσιων ανεμοστρόβιλων ανοικτά των ακτών κατά τη διάρκεια των σφοδρών καταιγίδων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr