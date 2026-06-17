Εικόνες καταστροφής στη νότια Ισπανία από καλοκαιρινή καταιγίδα, δρόμοι κι επιχειρήσεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν πεζοί - Δείτε βίντεο

Buckle up! It's going to get much, much worse.



This was Jaén in Andalusia, Spain yesterday... pic.twitter.com/hnLlY1VJYZ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 17, 2026

Jaén in Andalusia, Spain today...🌊



📹 Endica Jaén pic.twitter.com/SOd39eJexQ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 16, 2026



Η πρώτη έντονη κακοκαιρία για το φετινό



Βίντεο με τεράστιους υδροστρόβιλους

Gran tormenta en Jaén, donde bastaron tan solo 20 minutos de granizo para inundar calles y provocar más de cien incidencias.

Sin heridos, la ciudad ya recupera la normalidad.



Te contamos más a partir de las 18:00 en #ADirecto@canalsur @canalsurjaen 🎙️ @Eloymoreno20 pic.twitter.com/spPMoIVrnz — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) June 17, 2026

Παρότι η καταιγίδα διήρκεσε μόλις 20 λεπτά, προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στη Χαέν και τις γύρω περιοχές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν αντιμέτωπες με πρωτοφανή πίεση, καθώς μέσα σε μία ώρα καταγράφηκαν περίπου 50 χιλιοστά βροχής.Τα προκαταρκτικά στοιχεία του μετεωρολογικού δικτύου Andalucia Meteo (AMETSE) κατέγραψαν 32 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 15 λεπτά, ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο που εξηγεί την ταχύτητα με την οποία πλημμύρισε η πόλη.Η ξαφνική εισροή τεράστιων ποσοτήτων νερού προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στο αποχετευτικό δίκτυο. Σε αρκετές περιοχές, ορμητικοί πίδακες νερού εκτοξεύονταν από φρεάτια και υπόγειες αποχετεύσεις, επιδεινώνοντας την κατάσταση στους δρόμους.Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβαν συνολικά 110 κλήσεις που αφορούσαν πλημμυρισμένα γκαράζ, υπόγεια και άλλους χώρους.Οι αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση. Παράλληλα, συνέστησαν στους οδηγούς να εγκαταλείπουν αμέσως τα οχήματά τους σε περίπτωση που η στάθμη του νερού υπερβεί το ύψος των αξόνων των τροχών.Οι κίτρινες προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες παραμένουν σε ισχύ σε ολόκληρη την επαρχία της Χαέν και επεκτείνονται κατά μήκος της κοιλάδας του Γουαδαλκιβίρ στις επαρχίες Κόρδοβα και Σεβίλλη. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και για τη Γρανάδα, καθώς και για τη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία.Παράλληλα, πορτοκαλί συναγερμός έχει τεθεί σε ισχύ σε περιοχές της βορειοδυτικής Ισπανίας, κυρίως στη Γαλικία και γύρω από την Πονφεράδα στην επαρχία Λεόν, όπου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο λόγω της έντονης καταιγιδικής δραστηριότητας.Οι συγκεκριμένες καταιγίδες θεωρούνται οι πρώτες μεγάλης κλίμακας θερινές κακοκαιρίες του 2026 στην Ισπανία.Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να είναι πιθανές νέες έντονες τοπικές βροχοπτώσεις και καλούν τους οδηγούς να παρακολουθούν στενά τις μετεωρολογικές εξελίξεις.Παρά τις εικόνες καταστροφής και πανικού που καταγράφηκαν στη Χαέν, οι συντονιστές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ούτε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια.Το φαινόμενο έρχεται μόλις έναν μήνα μετά από αντίστοιχες ακραίες καιρικές συνθήκες που έπληξαν άλλη περιοχή της νότιας Ισπανίας. Τότε, ισχυρές πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν προκαλέσει προβλήματα σε τμήματα της Μούρθια.Βίντεο που είχαν δημοσιευθεί εκείνη την περίοδο έδειχναν τεράστιους υδροστρόβιλους να υψώνονται στον ουρανό, ενώ δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.Το φαινόμενο, γνωστό στην Ισπανία ως «manga marina», αποτελεί περιστρεφόμενη στήλη αέρα που σχηματίζεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη και μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα ισχυρές ριπές ανέμου.Στην περιοχή Λα Μάνγκα, κάτοικοι παρακολούθησαν έκπληκτοι την εμφάνιση πολλών θαλάσσιων ανεμοστρόβιλων ανοικτά των ακτών κατά τη διάρκεια των σφοδρών καταιγίδων.