Εικόνες καταστροφής στη νότια Ισπανία από καλοκαιρινή καταιγίδα, δρόμοι κι επιχειρήσεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν πεζοί - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ανδαλουσία Ισπανία Πλημμύρες Κακοκαιρία Βίντεο Καταιγίδα

Εικόνες καταστροφής στη νότια Ισπανία από καλοκαιρινή καταιγίδα, δρόμοι κι επιχειρήσεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν πεζοί - Δείτε βίντεο

Μία από τις ισχυρότερες θερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών έπληξε το βράδυ της Τρίτης στη Χαέν της Ανδαλουσίας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και πανικό σε κατοίκους και επισκέπτες

Εικόνες καταστροφής στη νότια Ισπανία από καλοκαιρινή καταιγίδα, δρόμοι κι επιχειρήσεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν πεζοί - Δείτε βίντεο
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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Χαέν της Ανδαλουσίας στη νότια Ισπανία, όταν ισχυρή καταιγίδα με καταρρακτώδη βροχή και χαλάζι μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους μέσα σε λίγα λεπτά. Πεζοί παρασύρθηκαν από τα νερά, οχήματα βυθίστηκαν σε πλημμυρισμένα υπόγεια πάρκινγκ και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για βοήθεια.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, μία από τις ισχυρότερες θερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών έπληξε το βράδυ της Τρίτης τη Χαέν, στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σκηνές πανικού σε κατοίκους και επισκέπτες.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη συνοδεύτηκαν από έντονη χαλαζόπτωση, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν στους δρόμους ή απολάμβαναν τον καλό καιρό λίγες ώρες νωρίτερα σε καφέ και μπαρ της περιοχής.

Βίντεο που καταγράφηκαν περίπου στις 20:00 τοπική ώρα δείχνουν πεζούς να φωνάζουν για βοήθεια καθώς τα ορμητικά νερά τους παρέσυραν και τους εμπόδιζαν να σηκωθούν ξανά όρθιοι. Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα, άνδρας παρασύρεται από τον χείμαρρο μεταξύ των οδών Calle Doctor Civera και San Clemente, ενώ σε άλλο βίντεο ένας άνθρωπος φαίνεται να επιπλέει κατά μήκος πλημμυρισμένου δρόμου δίπλα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, δίνοντας την εικόνα ότι βρίσκεται σε ποτάμι και όχι σε αστικό δρόμο.

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Την ίδια ώρα, εικόνες από το κεντρικό υπόγειο πάρκινγκ Parking de la Constitucion προκάλεσαν ανησυχία, καθώς τα νερά εισέβαλαν με μεγάλη ταχύτητα στο εσωτερικό του χώρου. Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η στάθμη του νερού ανέβηκε μέχρι την οροφή του γκαράζ, καλύπτοντας πλήρως αρκετά οχήματα.

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Εικόνες καταστροφής στη νότια Ισπανία από καλοκαιρινή καταιγίδα, δρόμοι κι επιχειρήσεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν πεζοί - Δείτε βίντεο


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Η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια ώστε ανασήκωσε πλακόστρωτα και μετέτρεψε σε επικίνδυνες ζώνες τις υπαίθριες βεράντες καφέ και μπαρ, όπου μέχρι το απόγευμα επικρατούσαν συνθήκες καλοκαιρινής ηλιοφάνειας.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet αναβάθμισε το επίπεδο προειδοποίησης στην περιοχή σε πορτοκαλί συναγερμό το βράδυ της Τρίτης, καθώς η χαλαζόπτωση και οι έντονες βροχοπτώσεις αιφνιδίασαν εκατοντάδες κατοίκους και εργαζομένους που επέστρεφαν στα σπίτια τους.

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Παρότι η καταιγίδα διήρκεσε μόλις 20 λεπτά, προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στη Χαέν και τις γύρω περιοχές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν αντιμέτωπες με πρωτοφανή πίεση, καθώς μέσα σε μία ώρα καταγράφηκαν περίπου 50 χιλιοστά βροχής.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία του μετεωρολογικού δικτύου Andalucia Meteo (AMETSE) κατέγραψαν 32 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 15 λεπτά, ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο που εξηγεί την ταχύτητα με την οποία πλημμύρισε η πόλη.

Η ξαφνική εισροή τεράστιων ποσοτήτων νερού προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στο αποχετευτικό δίκτυο. Σε αρκετές περιοχές, ορμητικοί πίδακες νερού εκτοξεύονταν από φρεάτια και υπόγειες αποχετεύσεις, επιδεινώνοντας την κατάσταση στους δρόμους.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβαν συνολικά 110 κλήσεις που αφορούσαν πλημμυρισμένα γκαράζ, υπόγεια και άλλους χώρους.

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Οι αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση. Παράλληλα, συνέστησαν στους οδηγούς να εγκαταλείπουν αμέσως τα οχήματά τους σε περίπτωση που η στάθμη του νερού υπερβεί το ύψος των αξόνων των τροχών.

Οι κίτρινες προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες παραμένουν σε ισχύ σε ολόκληρη την επαρχία της Χαέν και επεκτείνονται κατά μήκος της κοιλάδας του Γουαδαλκιβίρ στις επαρχίες Κόρδοβα και Σεβίλλη. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και για τη Γρανάδα, καθώς και για τη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία.


Παράλληλα, πορτοκαλί συναγερμός έχει τεθεί σε ισχύ σε περιοχές της βορειοδυτικής Ισπανίας, κυρίως στη Γαλικία και γύρω από την Πονφεράδα στην επαρχία Λεόν, όπου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο λόγω της έντονης καταιγιδικής δραστηριότητας.


Η πρώτη έντονη κακοκαιρία για το φετινό

Οι συγκεκριμένες καταιγίδες θεωρούνται οι πρώτες μεγάλης κλίμακας θερινές κακοκαιρίες του 2026 στην Ισπανία.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να είναι πιθανές νέες έντονες τοπικές βροχοπτώσεις και καλούν τους οδηγούς να παρακολουθούν στενά τις μετεωρολογικές εξελίξεις.

Παρά τις εικόνες καταστροφής και πανικού που καταγράφηκαν στη Χαέν, οι συντονιστές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ούτε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια.

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Το φαινόμενο έρχεται μόλις έναν μήνα μετά από αντίστοιχες ακραίες καιρικές συνθήκες που έπληξαν άλλη περιοχή της νότιας Ισπανίας. Τότε, ισχυρές πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν προκαλέσει προβλήματα σε τμήματα της Μούρθια.


Βίντεο με τεράστιους υδροστρόβιλους

Βίντεο που είχαν δημοσιευθεί εκείνη την περίοδο έδειχναν τεράστιους υδροστρόβιλους να υψώνονται στον ουρανό, ενώ δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Το φαινόμενο, γνωστό στην Ισπανία ως «manga marina», αποτελεί περιστρεφόμενη στήλη αέρα που σχηματίζεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη και μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα ισχυρές ριπές ανέμου.

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Στην περιοχή Λα Μάνγκα, κάτοικοι παρακολούθησαν έκπληκτοι την εμφάνιση πολλών θαλάσσιων ανεμοστρόβιλων ανοικτά των ακτών κατά τη διάρκεια των σφοδρών καταιγίδων.
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